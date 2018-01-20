女子冠軍「睡」出來的？前摔角女星怒爆料

WWE老闆麥馬漢多年前曾在螢光幕前與女子冠軍Trish演出腥羶劇情。(擷取自youtube影片)

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中時電子報
退役女摔角手雪莉。(摘自推特@ShellyFromCali)

2017年是婦女運動的偉大一年，各地的「打破沉默者」迎來許多掌聲，不過卻有人講了也沒人相信的。摔角女星雪莉(Shelly Martinez, 擂台名Ariel)於去年退役，8月底她爆出前東家WWE(世界摔角聯盟)的醜事。

「那些跟老闆麥馬漢(Vince McMahon)上床以換取擂台事業的女孩們，我很好奇她們的丈夫究竟知不知情？或者是知情了也不在意？誰和誰上床不關我的事，但我只是看不慣那些對伴侶不忠的人。」

WWE不比一般職業運動，整個聯盟就只有一個老闆麥馬漢，誰拿冠軍是由他本人指定，高層頂多提供建議，然後才由創作組去安排劇情與勝負。選手這麼多，每個星期也才幾小時的電視曝光機會，能站上擂台甚至拿下冠軍，當然是要被老闆賞識的人才有機會。

事實上有很多女選手是模特兒、啦啦隊出身的，這類女將容易受老闆青睞，曝光的機會也多。雪莉沒有證據，但她一口咬定某些女人是「一路睡上去的」。畢竟這一行競爭激烈又講究人脈，沒關係沒背景的漂亮女人可能會想抄捷徑。

現任女子冠軍布莉絲。(摘自alexa_bliss_wwe_IG)

當年麥馬漢應付這類流言的方法也很高明，他索性在螢光幕上與眾女星大搞曖昧，半真半假的故事吸引了不少觀眾的眼球，實際的情況是怎樣也沒有人去關心了。現在由於性平意識高漲，這種劇情再也不可能出現。

雪莉爆料之後，現任女子冠軍布莉絲(Alexa Bliss)被某些摔角迷附會是老闆的「新寵」，因為她長得比較漂亮而且又沒有背景，當初還是用網路報名加入WWE的，近兩年她有如火箭般的竄升速度引人側目。其實依照布莉絲自己的說法，她根本很少見到老闆，而且老闆給她的印象是「非常令人害怕」。

雪莉還說有女將曾被男選手性侵，她自己也差點遭殃，最後她因得罪明星選手巴帝斯塔(Batista)而遭WWE開除。「在這個行業目睹的醜事令人崩潰，我明白這終究是屬於男人的行業，我沒辦法生存。」

然而這些指控都沒有人相信，因為雪莉其實只在WWE打過兩年就被釋出(2005-2007)，能知道多少內幕也令人懷疑。雖然業界可能有許多黑暗的潛規則，但一般人認定麥馬漢是滿腦子只有錢的那種人。不過在體育界、娛樂圈不斷有受害婦女站出來的今天，任何地方被爆出這種傳言也不奇怪了。

(中時電子報)

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