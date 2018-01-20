BMW超車失控撞橋墩車身斷裂起火 駕駛慘遭燒死車內

2018年01月20日 10:04 中時電子報 孫曜樟 、中圖時報／ 吳堂靖 、中圖時報／

BMW車身嚴重變形，被大火燒成廢鐵。（吳堂靖翻攝）

新北市土城區擺接堡路20日凌晨發生重大車禍，造成1死2傷意外，洪男駕駛的BMW疑因天雨路滑，失控碰撞前方白色轎車後，雙雙撞上橋墩，BMW當場斷成2截，迅速冒出熊熊火光，洪男因車體嚴重扭曲，逃生不及，當場遭大火燒死，警方正進一步釐清事發經過。

洪姓男子20日淩晨駕駛BMW轎車載陳姓友人從板橋往三峽行駛，在行經擺接堡路從對向車道超車；再回到原車道時，先擦撞同向行駛陳姓男子車輛再衝撞橋墩，強大撞擊力造成車身斷裂起火，洪男卡在變形車體被燒成住焦屍，陳男經路人協助逃出，與遭擦撞的陳姓駕駛一起被送醫，發生事故的確切原因仍待警方進一步調查。（孫曜樟翻攝）

20日凌晨3時許，21歲洪姓男子駕駛BMW載著陳姓友人，自擺接堡路往三峽方向行駛，不料行經城林橋下時，疑因天雨路滑，失控衝向陳男駕駛的白色福特轎車，由於滑行過程中，發生巨大聲響，陳男不明所以嚇得減速行駛，下一秒立即被BMW撞擊，隨後雙雙撞上路旁橋墩。

由於撞擊力道猛烈，兩車安全氣囊全部爆開，車頭全毀，BMW車身當場斷成兩截，車體嚴重扭曲變形，不到30秒立即冒出熊熊火光，車上陳姓乘客及時逃生，四肢多處擦傷、骨折，洪姓駕駛則因受困車內被大火燒成焦屍。

陳姓駕駛也因車體變形受困，警消利用破壞器材救出，幸僅受輕傷意識清楚，送往亞東醫院急救，暫時無生命危險。

警方表示，初步研判BMW疑因打滑失控撞上前方白色轎車，應無競速情形，由於BMW駕駛已被燒成焦屍，無法進行抽血採驗是否有無酒駕情形，將待另兩名傷者恢復後，進一步釐清事故原因與肇事責任。

(中時電子報)