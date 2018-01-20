觀光慘！蔡英文阻台商團圓 陸讓路暫緩赴台旅遊

總統蔡英文。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

大陸啟用M503航路，民航局反制，暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機，恐影響5萬旅客，大陸網民在論壇中發起投票，表示「為讓台灣同胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」支持暫緩、推遲的網友高達87%。另有網友爆料「據說有關部門正研擬停止春節期間赴台旅遊，把機票留給往返兩岸的台胞和學生。」蔡政府上任後，觀光成「慘」業，現陸民好心讓台商回家團圓，但也恐讓台灣觀光業雪上加霜。

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蔡政府上台後，兩岸關係急凍，觀光成「慘」業，日前根據移民署公布最新統計數據指出，2017年1到10月大陸人士來台觀光人數為162.4萬人，與2015年的418萬人次高峰相比，直接腰斬，觀光業叫苦連天，政府打出新南向，但也不見明顯成效。

現又遇民航局為反制M503航路，暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機，恐影響5萬旅客，也讓台商怒轟蔡政府，沒一件事是做對的。國民黨文傳會副主委洪孟楷則痛批「蔡英文總統，因為您阻止台商家人團圓，等到除夕那天年夜飯，您吃的下嗎？」。

為能讓在台灣同胞順利返鄉過年，大陸網民在《天涯論壇》發文詢問，「你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」，有87%(297票)網友表示支持，不支持僅8%(30票)。有網友在《百度》爆料「據說有關部門正研擬停止春節期間赴台旅遊，把機票留給往返兩岸的台胞和學生。」

網友直言「春節怎麼也應該要讓人回家過年優先」、「不回去更好，把家人都接到大陸來過年，把消費留在大陸。應該感謝一下民進黨給我們增加GDP呀！」、「那是應該的呀，肯定得給台胞讓讓機位啊，讓台胞舒舒服服回家過年不是？」、「我們華人農曆年回家過年可以說是天大的事了，這裡要呼籲我們大陸人要發揚風格，把機票都讓給台胞。忙了一年，這是你們應得的，不應該被政治影響。」

(中時電子報)

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文章來源：天涯

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