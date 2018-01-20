臨時預算遭參院否決 川普政府恐將被迫關門

美國總統川普就職一周年之際，卻將面臨因對手掣肘，可能導致聯邦政府被迫關門的窘境。（圖/美聯社）

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中時電子報

（12:00更新）據美國國家廣播新聞網（NBC）報導，美國聯邦參議院舉行臨時預算表決，在民主黨強力杯葛下，讓執政的共和黨未能取得通過60票門檻，預算案遭到否決。美國聯邦政府繼5年後，再一次面臨關門的命運。

美國聯邦參議院表決政府預算案LIVE。

最新消息指出，民主黨陣營有5名參議員投下贊成票、而共和黨方面，則有4人反對讓預算案通過，包含肯塔基州參議員蘭德・保羅（Rand Paul）、南卡羅來納州的林賽·葛蘭姆（Lindsey Graham）、亞歷桑那州的傑夫·佛雷克（Jeff Flake）和猶他州的麥克·李（Mike Lee）。

共和黨參院領袖密契·麥康諾面臨預算案極大壓力。（圖/美聯社）

綜合路透社（Reuters）多家外媒報導，繼去年12月緊急批准臨時預算，讓聯邦政府得以暫時緩解關門的困境，但如今川普（Donald Trump）再次面臨危機，對手民主黨（Democratic）因不滿其移民與減稅方案，拒絕在今日將於聯邦參議院（U.S. Senate）表決的預算案上讓步，造成雙方協商破局。

美東時間晚間挑燈夜戰的參議院，似乎真的將臨時預算案擋下了。（圖/美聯社）

雙方的對峙，不僅使美國政府又一次面臨關門大吉的窘境，也讓在參院僅有51席微弱多數的共和黨傷透腦筋。面對民主黨的掣肘，共和黨參院領袖密契·麥康諾（Mitch McConnell）痛批，「為了一群非法偷渡來美國的人，阻擋國家預算案，民主黨真的是荒謬至極！」

由於《美國憲法》要求聯邦政府開銷必須由國會批准，美國於2013年10月初因兩黨鬥爭，造成預算案遭到拖延而未能即時通過，迫使聯邦政府機關除了國家安全職能外，其餘機構皆進入服務暫停狀態，80萬雇員被強制休無薪假、130萬雇員則處於無薪工作的狀態。最終在輿論龐大壓力下，兩黨最終在2週後妥協通過撥款法案（appropriations legislation），並調高聯邦政府公共債務上限，讓這場風暴得以和平落幕。

面對民主黨拒絕妥協，川普也忍不住在推特上抱怨，「聯邦預算案順利在眾院通過，現在就差參院的允許，如果民主黨為了一群非法入境的人群，反而要讓我們的政府被迫關門，那我說，2018（期中）選舉時共和黨需要更多勝利！」而一旦參院真的阻擋新預算案通過，受影響不僅有聯邦部門，國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）表示，恐怕連數萬名派駐伊拉克、阿富汗等地的海外軍隊，日常訓練、維修和任務都將受到衝擊。

(中時電子報)

文章來源：Mattis says a U.S. government shutdown would affect military operations

文章來源：US Government Agencies Brace for Shutdown; Senate Set to Vote

House-passed bill to avoid a government shutdown sinks in the Senate, leaving Congress scrambling for a plan

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