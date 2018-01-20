年輕人領低薪靠夭台灣 洪雪珍：學學黃國倫賠錢投資的底氣

2018年01月20日 10:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

年輕人領低薪是不正常的嗎？現在舉國談論這樣的問題，年輕人更振振有詞，錢真少難過日。對於年輕人的窮，作家洪雪珍認為，年輕時的窮不是問題，令人憂心的是，不願意自我投資和拓展人脈，還要靠夭台灣，那才真會窮一輩子。看看藝人黃國倫50歲還敢開演唱會的例子，先有賠錢的底氣，日後身價因此翻了4倍，這就是年輕人值得學習的投資思維。

洪雪珍在臉書上表示，有媒體問她有關年輕人領低薪的問題。一名中原大學畢業生剛退伍，找到一份工作，月薪2萬7千，月初他算一算支出，最後只能剩下1千元存起來，於是他就罵「可悲台灣！」再仰天長歎：「我何時才能成功致富？」

洪雪珍看完他的支出明細，雖覺得沒有資格論斷他的生活需求，但她想要提出以下三個人生真相：年輕，誰不窮；千金難買少年窮；窮一時不可怕，窮一輩子才可怕。

洪雪珍說，多數上班族缺乏投資自己的觀念，他們只想到存錢，抱怨存錢太少，卻不想花錢在進修與人脈上。只要是這個部分的支出，就突然腦筋靈光起來。比如他們經常說：「買書好貴！」「補英文？可是我的工作用不到。」「學技能？老闆又不會因此幫我加薪。」但年輕上班族很少用這種心態，去計算和朋友吃飯與看電影，比如說：「排一小時隊吃一頓飯？可是我的工作用不到。」「看電影？老闆又不會因此幫我加薪。」

既然有錢花在小確幸上，為什麼不花在自我投資上？用這理由和他們爭辯，他們會振振有詞地說：「難道，我這麼努力工作，連一點生活品質都不該有嗎？」洪雪珍指出，這就是典型上班族的思維，也是一般低薪族的思維，更是每一名窮人的思維！也就是說，不是薪水低，而是價值觀讓一個人窮一輩子。

洪雪珍舉藝人黃國倫為例，說出自我投資的價值。黃國倫在北京鳥巢開演唱會，據傳賠了不少錢，但他的妻子兼經紀人寇乃馨說：「開演唱會並非為了賺錢，而是投資，黃國倫自演唱會後，身價翻了4倍。」

一個逾50歲大叔從幕後走向幕前，再遠走他鄉打拚，能有這樣成績是可喜可賀。但是你注意到沒？只要是創業者都有一個思維，賺錢之前，先要有賠錢的底氣。偷一隻雞都要先蝕把米了，這就是投資！

對於年輕人存錢與花錢，站在生涯布局的角度來看，洪雪珍給出三個建議：年輕時，存的是小錢，過度節省會犧牲掉以後賺大錢的機會；年輕時，要花錢在自我投資，提升技能，培養人脈，把路走寬；年輕時，最珍貴的不是錢，而是時間！斤斤計較的應該是時間。

(中時電子報)