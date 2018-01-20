學者示警：美中貿易大戰前哨 台灣應做好準備

2018年01月20日 10:58 中時 江靜玲

美國貿易代表署(USTR)在19日在年度報告中指出，中國和俄羅斯國均未遵守世貿組織（WTO）所倡導的以市場為導向的經濟政策，並坦承美國允許中國在不足以成為市場經濟的條件下加入WTO時，犯下錯誤，現今WTO規則已無法制約中國扭曲市場的行為。

值此同時，華府智庫「戰略暨國際研究中心」的中國研究部副主任甘思德示警，美中貿易大戰在即，包括台灣在內的國家都應做好準備。甘思德針對記者詢問時指出，川普會使用多種方式敦促美中貿易公平互惠。他強調，這不會是小規模或局部的，不會是虛張聲勢，會是「真的」，「比大部分的人包括投資者和市場預期的更大」。這一波並會掃到通訊資訊產業(ICT)。

甘思德表示，川普何時展開行動難預料，但他預期未來兩、三個月會看到具體作為。在此之前，華府曾傳出301報告會在川普總統一月底發表國情諮文前出爐，美國極有可能在川普發表國情諮文後對中國大陸祭出第一記貿易制裁。

中國於2001年加入世貿組織。美國貿易代表署依法每年必須向國會提交中俄履行加入世貿組織承諾的調查報告。19日公佈的報告中指稱，中俄兩國明顯違背世貿組織市場經濟開放參與和公平交易原則。

貿易代表署在中國執行報告中指出，在承諾支持世貿組織多邊貿易體系近20年後，中國政府推行一系列干預政策和做法，美國多次試圖透過世貿組織的雙邊管道尋求改善，但都失敗，因為中國決策者對真正成為一個市場經濟根本不感興趣。報告說，世貿的規則已無法制約中國扭曲市場的行為 。

報告並表示，中國監管當局不允許美國公司就科技移轉或智財權授權上自己做決定，卻繼續強迫或要求外國公司以移轉科技做為確保投資案或其它審批的條件。報告認為，中國決心維持國家在經濟中的主導地位；積極阻礙外國公司，即使這與世貿以市場為基礎的做法相悖，且違反世貿組織基本原則。

貿易代表署在報告中說，中國政府採取的諸多手段在很大程度包括大規模國家介入上是前所未見的，其它世貿成員不會使用這些手段。

(中時)