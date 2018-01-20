蔣萬安不選北市長 柯文哲：6月後才選舉站台

各界關注台北市長柯文哲（左）的選舉動態，柯今受訪時表示，他打算把選舉時間壓到最低，可能6月之前不會跑選舉的站台行程，以便延長北市府正常行政的時間。（張鎧乙攝）

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立委蔣萬安昨天宣布不參選台北市長，連帶也使各界更關注現任市長柯文哲的選舉動態。不過，柯今早受訪時表示，他打算把選舉時間壓到最低，可能6月之前不會跑選舉的站台行程，以便延長北市府正常行政的時間；不過，對於蔣萬安棄選、民進黨是否可能自行推派人選等問題，他仍維持一貫低調態度，強調「不要想太多」。

媒體今詢問柯文哲，外界認為蔣萬安放棄參選首都之後，國民黨相對在台北市威脅就沒有這麼大，導致民進黨更有可能自行推派黨內參選人，而不與柯整合？柯文哲回應，4年前的自己還在台大醫院值班，不要想太多，軍機瞬息萬變，認真過每一天就好，如果可以的話，更要開心的過每一天。

如果民進黨也推派自己的參選人出馬，柯還開心得起來嗎？或者，柯文哲會不會擔心屆時與國民黨、民進黨的候選人形成「三分天下」局面？對此，他仍四兩撥千斤回答，就算不能開心過每一天，也要裝得開心過每一天，而且，你知道你明早吃什麼嗎？想那麼多幹嘛？

媒體追問，獨派大老辜寬敏認為民進黨內目前沒有人能跟柯文哲拚，柯則繼續低調回應，僅說他也見過辜寬敏，辜說他「大好大壞」，這些政治前輩講話都蠻有趣的，不過也不用想拚不拚得過，不需要純粹從選舉角度衡量每件事。

(中時)

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