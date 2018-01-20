蔡煌瑯為國車國造發火 柯文哲：不可能一步登天

2018年01月20日 10:59 中時 張潼 、 張鎧乙

台北市長柯文哲與綠營關係不時傳出緊張，昨天民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯更為了捷運萬大線車輛採購相關標案，在臉書痛批北市府排除國內車廠資格投標，無疑圖利國外廠商，還直言「柯P，我們真的火了！」柯今早受訪時坦言，台灣廠商要做統包確實還是沒有能力，捷運局評估後不願承擔這個風險，加上萬大線有時程壓力，所以最後才排除；此外，國車國造問題，國家應該有整體產業計畫，逐步升級，不可能一步登天。

對於蔡煌瑯的批評，柯文哲今說明，萬大線這個案子在市府裡面開了好幾次會，他自己也跟蔡煌瑯開了大概3次會議，主要問題就在於，捷運局評估仍應找有經驗的廠商，否則恐會有風險，加上招標有時程，如果不趕快決定，萬大線會delay，所以，雖然他知道蔡煌瑯希望一步登天，但捷運局不肯，風險對他們太大，不願意承擔，自己也支持捷運局最後的專業判斷。

柯文哲指出，關於國車國造議題，北市府也去跟交通部開很多會，過去台北捷運花6000億，卻仍沒有建立本土軌道產業，如果將來民進黨政府還要花6000億做軌道運輸，應該要有計畫的慢慢提升產業，不是說一下全包給你，因為實際上目前確實沒能力承包。

柯文哲進一步說明，台灣的廠商沒有能力做統包商，但可以做分包商，所以若有國家整體政策，可以在合約中儘量要求統包商分包給台灣廠商，並逐步提高分包百分比，這是有計畫的提升，而不是一下就全部統包。

會不會覺得蔡煌瑯批評「圖利國外廠商」的發言太重？柯文哲重申，理想跟現實要取得平衡，在國車國造問題上，如果台灣還要發展6000億軌道運輸，要有整體政策，也要有統一的捷運工程局，否則各縣市自己做，沒有統一的升級計畫。

(中時)