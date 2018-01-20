NBA》詹姆斯威望下滑 巴克利：他太煩人

騎士隊球星詹姆斯的威望下滑。(美聯社)

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中時電子報

今年明星賽票選，詹姆斯(LeBron James)在球迷票選獲得第1，不過在聯盟球員的投票中卻以微小差距(220-226)輸給「希臘怪物」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。

TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)指出詹姆斯會輸是因為他太煩人了，導致他在聯盟裡的威望下滑。今年明星賽改制，是由東西區最高票的人擔任隊長，並由隊長負責挑選隊員，顯然大家比較希望讓阿提托康波來當隊長。

巴克利說：「這無關球技，是性格問題。詹姆斯是個偉大的球員，但是他很愛演，喜歡大驚小怪，所以大家比較喜歡阿提托康波。詹姆斯是那種『消極攻擊』(passive aggressive)的性格。」

意思是詹姆斯喜歡消極對抗，對於討厭的人他不會當面開罵，而是拐著彎不配合，讓對方自己感到壓力的那種人。

阿提托康波對於在球員選舉「勝選」的看法是「我想那是因為我打球很拚命，為了球隊奮不顧身，這讓大家都很害怕我。」

今年的明星賽首度打破東西區建制，由詹姆斯、柯瑞(Stephen Curry)各自挑選球星，詹姆斯會不會挑選死對頭杜蘭特(Kevin Durant)做為他的隊友呢？

(中時電子報)

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