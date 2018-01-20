虐殺綑綁又劫財 殺人犯逃亡16年竟成佛門高僧

2018年01月20日 11:03 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

曲折離奇程度堪比小說情節！大陸男子力天佑曾犯下搶劫殺人案，作案後潛逃16年，隱性埋名藏身佛寺中，擁有大批信徒，最終仍在追訴期結束前，遭警方鎖定逮捕到案。

據《中國新聞網》報導，2002年力天佑夥同2男1女綁架盧姓富家子弟，4名綁票犯將盧男綑綁，對他全打腳踢，不慎失手悶死盧男，一夥人取走盧男身上財物隨即逃離現場，其中3嫌很快就被警方逮捕，唯有力天佑逍遙法外。

警方動員大批人力搜尋力天佑，力天佑卻完全失去蹤跡。2016年警方透過大數據比對，發現江蘇泗洪縣某寺廟一名楊姓僧人，與力天佑極為相似，當警方正要深入追查時，狡猾力嫌彷彿嗅到危險氣息，再度「人間蒸發」，連關係密切的弟子、信徒都無從得知師父蹤跡。

但警方未就此放棄抓人，繼續依循線索搜查，終於找到力天佑的藏身住家，2017年底，警方拂曉出擊，捕獲打算從天窗落跑的力天佑，並在住屋內發現70萬元人民幣(約台幣300萬許)。

力天佑輾轉各省逃亡多年，最終逃回江蘇老家，2011年委託別人辦理一張身分證，化名楊某在寺院做起僧人，憑藉一手針灸、推拿好手藝，免費替人看病，在鄉里間博取民眾信任，怎料這位慈眉善目的師父，竟是潛逃殺人犯，力天佑被捕時，舉起雙手說道，「把我帶走吧」。

(中時電子報)