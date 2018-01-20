虐殺綑綁又劫財 殺人犯逃亡16年竟成佛門高僧

殺人犯逃亡16年，隱性埋名做僧人仍難逃法網。(翻攝自中新網)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

曲折離奇程度堪比小說情節！大陸男子力天佑曾犯下搶劫殺人案，作案後潛逃16年，隱性埋名藏身佛寺中，擁有大批信徒，最終仍在追訴期結束前，遭警方鎖定逮捕到案。

據《中國新聞網》報導，2002年力天佑夥同2男1女綁架盧姓富家子弟，4名綁票犯將盧男綑綁，對他全打腳踢，不慎失手悶死盧男，一夥人取走盧男身上財物隨即逃離現場，其中3嫌很快就被警方逮捕，唯有力天佑逍遙法外。

警方動員大批人力搜尋力天佑，力天佑卻完全失去蹤跡。2016年警方透過大數據比對，發現江蘇泗洪縣某寺廟一名楊姓僧人，與力天佑極為相似，當警方正要深入追查時，狡猾力嫌彷彿嗅到危險氣息，再度「人間蒸發」，連關係密切的弟子、信徒都無從得知師父蹤跡。

但警方未就此放棄抓人，繼續依循線索搜查，終於找到力天佑的藏身住家，2017年底，警方拂曉出擊，捕獲打算從天窗落跑的力天佑，並在住屋內發現70萬元人民幣(約台幣300萬許)。

力天佑輾轉各省逃亡多年，最終逃回江蘇老家，2011年委託別人辦理一張身分證，化名楊某在寺院做起僧人，憑藉一手針灸、推拿好手藝，免費替人看病，在鄉里間博取民眾信任，怎料這位慈眉善目的師父，竟是潛逃殺人犯，力天佑被捕時，舉起雙手說道，「把我帶走吧」。

(中時電子報)

疑久病厭世 中年男跳嘉義仁義潭… 大膽男街頭搶警槍 稱想奪槍自盡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。