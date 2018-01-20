一盒2700元！媲美和服「十二單」！日推出超奢華彩色面紙

2018年01月20日 11:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

熟悉日本文化的朋友可能在電視上看過，日本女性最高等級的和服「十二單」，這種禮服一般由5－12件衣服組合而成，按照不同季節，穿著人的身份和場合，十二單衣的顏色和花紋有特定的複雜搭配。

12色高級面紙要價1萬日幣。（圖取自日本「大昭和紙工業株式會社」」官網）

然沒想到，面紙居然也有這種「奢華版」！日本近來推出一款要價1萬日圓的12色面紙，每抽一次都是不同顏色，雖說價格不斐，然賣得「嚇嚇叫」。

綜合日本媒體報導，日本「大昭和紙工業株式會社」近來推出一款名為「十二單」的奢華面紙，這款面紙共有12種顏色，一盒144抽，就要價1萬日幣（約台幣2700元），平均一張面紙就要台幣18元。

雖說這款面紙不便宜，然據業者透露，賣得非常好！有客人將其視為「藝術品」，也有客人將面紙買來送禮！不僅外觀高雅大方、色澤也鮮豔美麗！

然有網友好奇，面紙如此昂貴，如用來擦拭「大小便」會不會太浪費？不管怎麼說，這款面紙在日本造成轟動，雖目前尚未引進台灣，然有興趣的朋友可去日本瞧瞧或請朋友代購！

(中時電子報)