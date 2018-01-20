一盒2700元！媲美和服「十二單」！日推出超奢華彩色面紙

日本近來推出一款要價1萬日圓的12色面紙，每抽一次都是不同顏色。（圖取自日本「大昭和紙工業株式會社」官網）

友善列印
中時電子報
／整理報導

熟悉日本文化的朋友可能在電視上看過，日本女性最高等級的和服「十二單」，這種禮服一般由5－12件衣服組合而成，按照不同季節，穿著人的身份和場合，十二單衣的顏色和花紋有特定的複雜搭配。

12色高級面紙要價1萬日幣。（圖取自日本「大昭和紙工業株式會社」」官網）

然沒想到，面紙居然也有這種「奢華版」！日本近來推出一款要價1萬日圓的12色面紙，每抽一次都是不同顏色，雖說價格不斐，然賣得「嚇嚇叫」。

綜合日本媒體報導，日本「大昭和紙工業株式會社」近來推出一款名為「十二單」的奢華面紙，這款面紙共有12種顏色，一盒144抽，就要價1萬日幣（約台幣2700元），平均一張面紙就要台幣18元。

雖說這款面紙不便宜，然據業者透露，賣得非常好！有客人將其視為「藝術品」，也有客人將面紙買來送禮！不僅外觀高雅大方、色澤也鮮豔美麗！

然有網友好奇，面紙如此昂貴，如用來擦拭「大小便」會不會太浪費？不管怎麼說，這款面紙在日本造成轟動，雖目前尚未引進台灣，然有興趣的朋友可去日本瞧瞧或請朋友代購！

(中時電子報)

這款「十二單」面紙共有12種顏色，一盒144抽，就要價1萬日幣（約台幣2700元）。（圖取自日本「大昭和紙工業株式會社」官網）

文章來源：日本「大昭和紙工業株式會社」官網

學者示警：美中貿易大戰前哨 台… 緊急預算參院被擋 川普政府將從2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。