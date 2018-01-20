陸委會副主委邱垂正：暫緩春節加班機 向陸喊話爭取協商

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（本報系資料照）

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中時電子報
中時 李文輝、

(11:50更新)中國大陸1月4日片面啟用M503等4航路，我暫不核准使用該航路大陸兩家航空176班兩岸春節加班機，以此反制。陸委會副主委兼發言人邱垂正今向台商表示，春節航班只是暫時不許可，為的是向大陸喊話，要求兩岸儘快協商的權宜之計。

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台北企業經理協進會上午主辦以台商及台資企業高階經理人與投資兩岸的國際企業為對象的「國際政經新形勢與企業投資機會研討會」。邱垂正應邀出席表示，誰願意懲罰自己同胞？春節航班取消，只是喊話、暫時不許可，兩岸當務之急是要盡快協商。

邱垂正以親身體驗兩岸航線飛航安全需要保障指出，他過去經常往返兩岸，遇到大霧是常有的事，如果沒有航管引導，飛航容易出意外。

邱垂正表示，台灣海峽中線以西的M503航道，是2015年兩岸歷經5次才達成協議，現在大陸說改就改，況且，當年陸方表示M503南向航道擁擠，預定要飛航4、500班機，不過實際只使用6、70班，主要原因就是國際航空公司評估台灣海峽航線經濟效應不高而不飛。

邱垂正重申台灣捍衛民主的普世價值不會改變。呼籲台商要警惕大陸的企圖心，大陸強勢滲透干預不只對台灣，也影響其他國家，正引發國際間反彈，美國、加拿大、澳洲等接連訂定相關防衛機制。

(中時電子報)

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