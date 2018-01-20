剛對抗完罕病竟又罹癌 他「靠家人的愛堅持下去」

2018年01月20日 11:31 中時 倪浩倫

奕勝罹患罕病「原發性肺動脈高壓」10年後，因病情惡化而住進醫院。（黃文照提供）

奕勝經過3個月昏迷、裝葉克膜後，終於配對到肺臟並完成移植。（黃文照提供）

肺臟移植後奕勝身形暴瘦，但依舊努力復健。（黃文照提供）

「家人的愛給我勇氣，勇氣讓我撐下去」，現年24歲的黃奕勝，8歲時罹患隨時會猝死的罕病「原發性肺動脈高壓」，從此得時時背著像潛水氣瓶的救命腰包，卻在18歲時因疾病惡化、陷入昏迷而裝上葉克膜長達3個月，幸接受到肺臟移植；未料數月後竟確診皮膚癌，但他卻勇敢的樂觀面對，甚至反過來擔心父母無法承受，今也將他的抗病過程出書，盼給予更多病友勇氣。

原發性肺動脈高壓屬於一種心肺與血管病變、被列為隨時會猝死的疾病，發生率約百萬分之1~2，但幾乎都是成年人，小孩罹病情形少之又少；黃奕勝的父親黃文照說，因為疾病的關係，奕勝無法和其他小孩一樣到學校上學，從小學3年級起便都待在家自學；由於要24小時背著救命腰包，還要避免身上導管鬆脫或感染，不僅連睡覺時都要注意翻身狀況，更別提泡澡、游泳，跑跳，對一個發育期的小男生來說相當痛苦。

然而，在18歲那年，因為疾病惡化，奕勝住進的加護病房並陷入昏迷，醫師只能幫他裝上葉克膜來等待肺臟移植，終於在3個月後配對成功；從小就愛玩日本電玩、聽日文歌的他，透過自學，已有一定的日文能力，移植後，因為身體狀況好轉，已有能力外出，除了前往社區大學念日文，更和家人一起搭郵輪到沖繩，一緣從小想到日本旅遊的夢想。

殘酷的是，正當健康的新生活剛展開之際，命運之神卻再次對奕勝開了個大玩笑。在3個月昏迷期間，奕勝臀部得了褥瘡，出院後儘管持續治療，甚至接受清創，傷口卻遲遲不癒，在醫師產生懷疑，並進行切片檢查後，於2016年確診屬於皮膚癌。

罹癌之初，黃家一家人都難以接受，但也都擔心「對方難以接受」，得到罹癌消息當天，爸爸走到病房外，打電話給罕病基金會的心理衛生治療師，希望對方能對奕勝進行輔導，未料，躺在病床上的奕勝，竟也同時間打到罕病基金會，請對方關心自己父母的心理狀況。

因為肺臟移植後，得吃抗排斥藥物來降低免疫力，但同時又要接受化放療，讓奕勝的身體狀況相當不穩定；面對老天開的這個玩笑，儘管無法接受，但他也不打算放棄，奕勝說，全家人永遠支持他、給他滿滿的愛，讓他產生了勇氣和毅力而得以堅持下去，他也將他一路以來的抗病過程記錄下來，並於今日出版「報告老師，我才不會放棄」一書，盼能鼓勵更多的病友堅持下去。

和奕勝爸爸是校友的名導魏德聖，也特別替該書寫了推薦序，他在序中提到，奕勝的故事讓他想到自己的孩子，因為出生時有內臟轉位、心臟血管未閉合和心臟隔膜缺等問題，在加護病房住了好一段時間；魏德聖勉勵道，好好呼吸、用力長大從來都不是件容易的事情，「黑暗會讓我們看見光」。

(中時)