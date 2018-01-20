蔡英文民調萎靡不振 慘吞四症狀恐無力回天

蔡英文總統。（本報資料照片）

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中時電子報

蔡英文上任後，許多政策惹議，讓民調不斷往下跌！前國民黨立委孫大千表示，若蔡英文總統的支持率始終萎靡不振下去，未來還有四個症狀會接著發生，倘若這幾個症狀都陸續出現，那蔡英文總統的政權就會像是「多重器官衰竭」的病患，不管是「雞尾酒療法」或是「標靶治療」，恐怕都無力回天了。

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孫大千表示，若蔡英文總統的支持率始終萎靡不振下去，未來還有幾個症狀會接著發生：

一、將被迫分享資源和權力。民進黨的地方諸侯將會擁兵自重，形成藩鎮割據的局面。蔡英文總統將會面臨縣巿首長赤裸裸的，向中央政府討經費，爭職位的情況。

二、「大背叛」和「大跳槽」的戲碼又要再度上演。許多過去背棄國民黨的投機政客和地方勢力，將開始若有似無的劃清界線，保持距離，甚至私下找管道，託關係，凖備帶槍投靠，迷途知返，重回國民黨的旗幟下。

三、從「票房巨星」變成「票房毒藥」。2018地方選舉時，侯選人與蔡英文總統的合照，將會絶跡於茫茫看板旗海。舉辦造勢活動時，各候選人也會儘量避免「麻煩」國事繁忙，日理萬機的蔡總統站台。

四、如影隨形的陳抗將成為揮之不去的夢魘。當向蔡英文總統抗議成為一股潮流和習慣時，各行各業，各黨各派都會共襄盛舉，一起來湊熱鬧，討公道。可真的難為了保安警力和特勤人員。

如果這些症狀陸續出現，那蔡總統的政權就會像是「多重器官衰竭」的病患，屆時，不管是「雞尾酒療法」或是「標靶治療」，恐怕都無力回天了。

(中時電子報)

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文章來源：孫大千 臉書

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