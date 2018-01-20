趙天麟跑馬鍛鍊初選意志 挑戰鎮西堡山路超馬

2018年01月20日 12:20 中時 林宏聰

趙天麟準備參加21日的鎮西堡超馬賽，全家出動為他加油。（林宏聰攝）

角逐高雄市長黨內初選的綠委趙天麟，將參加明日在新竹縣尖石鄉舉辦的鎮西堡超級馬拉松路跑，他今在跑友加油聲中，從高雄搭車前往比賽現場；趙天麟意有所指表示，練跑鍛鍊他的意志，如同這次初選，「前面跑得快的人，不見得後面能平安到終點」，他認為像龜兔賽跑慢慢跑，平安完賽有時反而能拿到好成績。

趙天麟與他的馬拉松後援會伙伴們，20日上午從高雄搭車出發，將一起挑戰21日凌晨5時起跑的「2018尖石鄉鎮西堡～祖靈之鑰（仁）超級馬拉松」，太太「丁丁」丁雅婷也帶著一雙兒女同行為他加油。

趙天麟熱愛路跑，角逐高雄市長初選提出的「高雄新經濟」政策中，即有一環專指「運動新經濟」，他說，運動不只是強身健體，也是經濟來源，像跑友身上的跑鞋、裝備都很專業，有極大市場，且這次鎮西堡超馬賽，全國好手蜂擁而至，周邊飯店都被訂光。

趙天麟凸顯他熱愛運動一面，規畫「超馬三部曲」，去年11月參加高雄世運主場館的超馬賽，平地繞圈12小時跑了85公里，這次挑戰鎮西堡陡峭山路，儘管關門時間14小時，他自我期許12小時內跑完80公里，以備3月底挑戰首場南橫100K超馬。

初選行程繁忙，趙天麟每月平均練跑量120公里，就來挑戰超馬，月跑量500公里起跳的資深跑友坦言「實在很衝」。趙天麟說，有時凌晨4點起床練跑，6點跑完趕高鐵到立法院開會，下午回來再抽空到澄清湖、衛武營跑，把馬拉松當鍛鍊初選意志的方法。

他意有所指地說，「不要放棄、配速配好、補給做到位、不要讓自己心火上升」是跑馬祕訣，馬拉松是跟自己賽跑，前面跑得快的人，不見得後面能平安到終點，就像龜兔賽跑，即使是慢慢跑，有時平安完賽也能拿到很好的成績。

(中時)