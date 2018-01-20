與上帝最近距離 仍翱翔天際的U2高空偵察機

2018年01月20日 11:53 中時電子報 李靖棠

在軍事衛星和無人機出現以前，要探知敵軍的機密，此時就需要出動一架偵察機，因美蘇冷戰（Cold War）而生、服役長達60年的U-2偵察機（Lockheed U-2），就是美軍最富盛名的一款偵察機。不僅美軍使用，對處於兩岸對峙的台灣而言，U-2因「黑貓中隊」而聞名，卻也為此付出我方多位優先飛行員的性命。去年初病逝的華錫鈞上將，當年曾在美受訓駕駛U-2，因為機身故障迫降柯爾特斯鎮（Cortez），穿著全套壓力衣走出機艙的他，意外成為該鎮長年「外星人傳說」的來源。也使這架能在21,000公尺高空執行偵察任務的U-2，更讓人好奇她這傳奇的一生。

U2 Pilot Films Himself at 70 000 ft !(Lockheed) - Amazing Edge of Space Footage

隨著雷達、防空飛彈技術日趨先進，讓原先在領空有許多漏洞的蘇聯（USSR），從1950年起全面執行「嚴格防空政策」（severe air defence policy），迫使美國空軍必須開發新型高空偵察機，能在2萬公尺以上高速飛行、並精準執行監控與拍攝任務。由凱利·詹森（Clarence "Kelly" Johnson）設計、本被空軍拒絕的洛克希德（Lockheed）CL-282設計案，最終逆轉擊敗貝爾飛機（Bell Aircraft）與費柴爾德公司（Fairchild Engine and Airplane），於1954年被艾森豪總統（Dwight D. Eisenhower）批准，並由中情局（CIA）出面簽約，讓U-2正式誕生。

美軍U-2高空偵察機曾嘗試降落於美軍美利堅號航母。（圖/美國海軍）

由於飛行高度達2萬公尺，迫使U-2偵察機飛行員必須穿著全套壓力衣，才能抵禦低溫、低壓和空氣稀薄。（圖/美國國防部）

美軍選擇了U-（utility，多用途）代號，將CL-282更名為U-2。U-2機身是以F-104星式戰鬥機（F-104 Starfighter）為藍本，配上一對類似滑翔機的超修長機翼，讓U-2擁有滑翔機的特性，卻成為飛行員們最大的挑戰。為了保持70,000英尺的飛行高度，U-2A和U-2C必須以最高速度飛行，經常因為失速或飛行問題，造成後來的任務中，U-2被敵軍偵測或機身解體的問題；即便安全返航，由於機身與機翼特性，降落也成為駕駛技術的一大挑戰。

從U-2機艙往外看的地球高空相貌。（圖/美國國防部）

現役美軍U-2高空偵察機駐紮於南韓烏山空軍基地。（圖/美國空軍）

從1956年投入服役起，U-2初期用在對蘇聯領空偵查，曾長驅直入到基輔、莫斯科等地，最早期蘇聯還不相信，能有飛上兩萬公尺高空的飛機。直到1959年底，蘇聯防空軍裝備S-75新型防空導彈後，美軍即在隔年吃了大虧，一架深入至葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）附近的U-2被SA-2防空飛彈擊落，飛行員弗朗西斯·鮑爾斯（Francis Gary Powers）成功跳傘逃生後被俘，由於機體、相機與底片都仍保持完整，也讓美國長年隱瞞的偵察計畫徹底破功。而在雙方情報機構私下運作下，於1962年在德國，以交換俘虜的方式，讓鮑爾斯返回美國，也就是電影《間諜橋》（Bridge of Spies）的劇情。

穿著壓力衣從U-2駕駛艙走出的飛行員。（圖/美國空軍）

美國於1962年由中情局出面，與遷台的中華民國政府合作，推出「快刀計畫」，成立別名為「黑貓」的空軍第35中隊。直到1974年計畫裁撤為止，我國空軍共派出28名飛行員、駕駛U-2偵察機深入大陸進行220次偵察任務，雖成功拍到大陸一二次核試爆、並遍及三十多省份的影像，但卻也因此付出折損12架U2偵查機和10位飛行員的慘痛代價，包含陳懷生、李南屏等人，葉常棣與張立義等人被擊落俘虜多年。

U-2偵察機屬於單座飛機，機翼寬度達30公尺長，最高時速能達到821公里，最大航程則可飛行5,633 公里，因為重量限制，機身上並無掛載武器。雖然服役已達60年，但考量全球鷹無人機（Global Hawk）技術上仍未能全面取代她，美國政府決定撥款延長U-2偵察機服役年限。目前除部份機型屬於航太總署（NASA）使用外，還有一部份的機隊駐紮於南韓烏山空軍基地，用於監控北韓的一舉一動。

(中時電子報)