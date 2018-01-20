《翻爆旺旅遊》放假去哪玩？來一趟觀光工廠輕旅行吧！

放假去哪玩？來一趟觀光工廠輕旅行吧！

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中時電子報
綜合報導

◎大武崙4觀光工廠 各有特色

基隆有4家觀光工廠都在大武崙工業區，如馗佑國際有限公司擁有全台獨一無二的鹽燈能量館，全年無休推廣鹽礦知識；一太e衛浴觀光工廠擁有最夯AR擴增實境新科技，更是獲得經濟部認證的觀光工廠，其他如元璋科技館及海之鮇火鍋文化館也都各有特色，以行銷商品方式讓民眾認識傳統產業。

◎時間科藝體驗館 做時間的主人

新北市土城區的王鼎時間科藝體驗館，是台灣首座以時間為主題的觀光工廠，傳達計時器的歷史與演進，館內使用World Time專利技術展現，民眾參觀鐘錶製程的同時，還可體驗動手組裝，吸引國內外遊客前來朝聖。

◎白木屋品牌探索館 享受甜蜜滋味

糕餅業者白木屋，擁有自身的觀光工廠「白木屋品牌探索館」，服務的層次不只有美味的蛋糕，由顧客滿意提昇至顧客感動的階段，利用「視」獨特美麗的蛋糕造型，「聽」輕鬆愉快的背景音樂，「嗅」濃郁奔放的香氣，「觸」紮實的糕餅觸感，「味」甜而不膩的絕妙滋味，「五感行銷」創造產品差異化，讓參訪者留下深刻印象。

◎寶泉甘味手造所 甜點DIY

台中豐原有糕餅之鄉美名，寶泉餅舖更以小月餅聲名大噪，第四代次女陳孟君，看好東豐旅遊線的觀光商機，於豐勢路上打造豐原首家糕餅DIY工廠「寶泉甘味手造所」，除經典伴手禮及四大天王麵包以外，也為過路旅人提供免費奉茶及休憩的場所，另有日式甜點DIY體驗。

◎醬門世家 釀一世紀好味道

雲林縣西螺鎮最知名的特產是濁水米與純釀醬油，丸莊醬油釀造歷史超過百年，也是鎮上第一家成立觀光工廠的醬油廠。

◎黃金菠蘿城堡 鳳梨酥DIY

開幕僅2年多的黃金菠蘿城堡，由知名糕點品牌「維格餅家」經營，8層樓建築外觀像座歐式城堡，門口擺放的公仔及精心設計的裝潢別具童趣，相當適合親子共遊，4月底前預約導覽完全免費，體驗鳳梨酥也只要半價100元，十分划算。

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(中時電子報)

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