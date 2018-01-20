源遠路不平又生苔　滑倒意外頻傳

基隆市暖暖區源遠路附近的水防道路，因為地上石板磚不平整，長久以來又生青苔，導致有腳踏車騎士及年長者行經該路段滑倒送醫。（張穎齊翻攝）

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基隆市暖暖區源遠路325巷119之2號慈安宮旁巷道，由於在汙水下水道接管後，道路的鋪面不一，時常發生有民眾滑倒。（張穎齊翻攝）
針對暖暖區源遠路慈安宮旁巷道及水防道路濕滑等問題，碇安里長余冠龍（黑衣者）與市議員林明智（後排中）會同相關單位會勘，要求盡速辦理改善。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖區源遠路325巷119之2號慈安宮旁巷道，由於在汙水下水道接管後，道路的鋪面不一，時常發生有長者及腳踏車騎士滑倒送醫，且鄰近的基隆河水防道路也有相同的問題，立委蔡適應服務處接獲陳情後，邀集相關單位前往辦理會勘，要求市府、水利署十河局盡速改善。

碇安里長余冠龍先前接獲民眾陳情，因為慈安宮旁巷道及基隆河水防道路破損不平，還有部分區塊有長青苔，導致民眾常常滑倒，蔡適應服務處獲報後，由議員林明智代表邀請水利署十河局、市府民政處、工務處河川水利科、暖暖區公所等單位，一同到場現勘。

「有發生意外就要解決！」余冠龍表示，基隆河的防汛、水防道路，是碇內地區使用率很高的步道，因為鋪面材質的不同，長久以來造成石材表面生長青苔，且還有破損的縫隙，讓許多行經的民眾，尤其是長者，都曾發生意外。

余冠龍說，先前就有造成腳踏車騎士行經該路段「犁田」，甚至他也親眼目睹過老人家走過這條路滑倒，他還因此陪老人家返家後送醫，這些都是有發生過的。雖然路面鋪上石板磚看似美觀，但是否實用仍有疑慮，希望有關單位能夠重視，一同來整理。

林明智表示，有鑑於汙水下水道接管後，源遠路325巷內道路復舊的鋪面不一，將建請基隆市政府協助整頓巷道鋪面，並且讓道路介面一致。另外，也請十河局針對水防道路開口進行管制，禁止機車進入水防道路，讓乘坐輪椅或推幼兒車的民眾，在安全上可受到保護。

最後針對基隆河水防道路介面濕滑的部分，林明智說，已建請十河局在近日規畫，並盡速在3月發包，整理地面青苔、破損及不平，以維護民眾安全。

(中時)

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