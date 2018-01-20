江啟臣大雅市場拜票 楊瓊瓔讚「這少年ㄟ不錯」

2018年01月20日 13:17 中時 陳淑娥

江啟臣前往大雅市場掃街拜票，一一與攤商及民眾握手。（陳淑娥攝）

台中市長擬參選人江啟臣馬不停蹄深入基層，20日在前立委楊瓊瓔陪同下到大雅市場掃街，江啟臣表示，大雅人口稠密，包括中清交流道交通紓解、圖書館改建與新增、楊瓊瓔過去對運動公園所積極爭取的建設，未來自己若當選市長，一定加速落實決定性發展。

江啟臣自宣布參選台中市長以來，密集深入各基層聽取民眾心聲，上午到大雅永興宮，與國民黨中常委楊瓊瓔一同參拜天上聖母，隨後並到市場掃街拜票，受到婆婆媽媽與攤商的熱情歡迎。

「加油，我支持你選市長！」「年輕的選市長，台中要有新氣象！」拜票過程中，攤商熱情歡迎江啟臣，還有人送上象徵當選的蔥、蒜苗、鳳梨等，熱情大喊「江啟臣凍蒜」。楊瓊瓔帶江啟臣品嚐大雅市場有名的肉羹、肉丸、紅豆餅等，攤商皆熱情合照比讚，成為有趣插曲。楊瓊瓔向市民熱情推薦江啟臣「這少年的不錯，要給他支持！」

江啟臣表示，大雅人口稠密，包括中清交流道交通紓解、圖書館的改建與新增、楊瓊瓔委員過去對運動公園（現稱體育園區）所積極爭取的建設，這些對大雅未來發展具有決定性，市政需要延續再提升，進一步完整研究，未來自己若當選市長，一定加速落實這些建設與後續規劃，改善問題增進民益，給大雅地區的市民一個更好的願景。

江啟臣上週在沙鹿市場拜票時，顏寬恒與顏莉敏兄妹全程拿麥克風，為江啟臣掃街拜票，顏與楊對江啟臣先後力挺，展現出藍營團結一心，是贏回台中的整合力量。

(中時)