有影》戴資穎不可思議逆轉勝 大馬大師賽明爭冠

戴資穎馬來西亞大師賽擊敗馬琳闖冠軍戰。(badminton photo提供)

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戴資穎馬來西亞大師賽擊敗馬琳闖冠軍戰。(badminton photo提供)

世界羽球「球后」戴資穎，馬來西亞大師賽20日4強迎戰西班牙前球后馬琳，12比21、21比15、23比21，挽救4個賽末點上演不可思議逆轉勝，明尋求首座大馬大師賽冠軍。

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戴資穎與馬琳過去9度對決，「小戴」拿下5勝4敗，尤其自2016年中國公開賽後，對戰馬琳笑納4連勝，前一次去年4月新加坡公開賽更直落二拍落前球后。

20日開賽戴資穎失誤偏多，多次回擊掛網，反倒馬琳迅速進入狀況，進攻戴資穎反手位置，逼得「小戴」回擊不及，比數拉開到11比18，馬琳先是高壓扣殺讓「小戴」挽救不及，「小戴」最後回擊底線出界，局末連失3分，12比21失掉首局。

戴資穎馬來西亞大師賽擊敗馬琳闖冠軍戰。(badminton photo提供)

沒有退路的戴資穎，換邊後打出4比0不錯開局，但馬琳也不是省油的燈，回敬5比0攻勢。「小戴」先止血後一口氣連下4分，連續幾波網前巧攻，再拉開最多7分領先，儘管局末「小戴」幾度撲網球被馬琳識破，追至4分差，所幸及時止血，21比15扳回一城。

第3局開局，「小戴」網前回放屢屢被馬琳看穿，陷入4比9，雖然中段連趕4分，追到僅兩分落後，但換邊後馬琳打出6比0攻勢。

一度10比17落後，「小戴」沒有放棄，局末連趕3分，更挽救4個賽點扳平，一口氣連下5分讓馬琳回擊小球掛網。雖然錯過首個賽末點，戴資穎穩住陣腳，讓馬琳再度小球掛網，用超強抗壓性擊潰對手，23比21逆轉勝，取得冠軍戰門票。

(中時電子報)

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