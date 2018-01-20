迎接新店商時代 陸企業家暢談未來發展

蘇寧雲商總經理陳小偉參加「新零售高峰會談」活動，暢談新店商未來發展。(林欣儀攝)

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欣峰控股集團執行長陳永樹盼成為平台，幫助台灣民眾了解大陸商業趨勢。(林欣儀攝)

迎接「新店商」時代來臨，台灣企業欣峰集團邀大陸、港澳企業來台，舉辦「新零售高峰會談」活動，對於台灣民眾想到大陸投資或做生意，蘇寧雲商總經理陳小偉強調，未來5年是大陸經濟迅速發展期，台灣研發能量在商品更具競爭力。

欣峰控股集團執行長陳永樹表示，台灣近年來景氣不好，許多人想進軍大陸市場，卻苦於不知道怎麼操作，為幫助台灣民眾了解大陸市場趨勢與未來發展，如「夜市文化」在大陸為何會這麼火熱等，特別舉辦這場高峰會，總計約有200人參加。

陳小偉說，從政治來看，大陸19大開完，接下來會全力發展經濟，去年下半年，大陸三大電商就提出「電商+店商」模式，堪稱未來零售產業新契機，這對台灣來說也是個好機會。

陳小偉也強調，大陸產業結構以「面」的發展為主，台灣則具有縱深的發展，且台灣研發能量高，產品技術、品質都超越大陸，未來希望透過結合，打造好的台品、讓好台品在大陸上市銷售。

在高峰會活動中，陳小偉針對新電商零售時代來臨作出精闢分析；創牛集團總經理王敬敬發表如何將大數據、大健康與共享經濟結合的全新智慧化服務模式；綠地集團總經理李娜暢談商業文旅發展。

(中時)

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