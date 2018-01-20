母離家癌童自責留遺書 「我走了，媽媽就會回來」

2018年01月20日 12:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

大陸一名7歲張姓女童罹患慢性淋巴性白血病，母親不堪龐大醫療費，竟拋家棄子，對於家人花了59萬人民幣治病(約新台幣270萬)，女童感到自責不已，寫下遺書道別，「如果我走了，媽媽就會回來了」，父親聽聞瞬間淚崩。

綜合陸媒報導，張姓女童前年突然高燒不退，送醫被診斷出慢性淋巴性白血病，父母曾4天內收到3次病危通知，經過急救，女童從鬼門關前挽回一命，但一年花費59萬人民幣醫療費，使得家境不佳的張家人，必須四處借錢讓孩子活下去。

龐大醫療費加上照顧壓力，讓女童母親喘不過氣，去年突然一聲不響，收拾行李離家出走，迄今仍未回來。張父感嘆說道，他不責怪妻子狠心逕自離家，但他無法放下女兒，也不捨女兒因為思念母親，偷偷哭泣。

張父收入微薄，每月工資僅2000元人民幣(約新台幣9100元)，全用來支付女兒醫療費，女童得知家裡散盡錢財為她治病，自責寫下遺書，「爸爸，今天看到你偷偷掉眼淚，我心裡很難過，我知道家裡給我治病，花了很多錢了，媽媽也走了，這都是因為我，如果我走了，媽媽就回來了，你們就可以像以前一樣開開心心的，我不治病了，我們回家好嗎？」

張父讀完信當場淚崩，但他只能安撫女兒，要她別多想，專心治病，心底卻想還可以跟哪位親戚借錢，不放棄救活女兒的一絲希望。

(中時電子報)