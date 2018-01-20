中視《改變的起點》永遠的軍中情人 至今未嫁 竟因相親「太傷人」的一句話!？

2018年01月20日 12:47 中時電子報 綜合報導

90年代歌壇天后女神方季惟，曾經4度入選軍中情人，這個紀錄至今無人可及。方季惟年近50，但外表亮麗如昔，搭配她173公分的身材，這些年還是吸引眾多追求者；只不過方季惟似乎對"走入家庭"心存恐懼，原因竟是30年前的一次相親，那位男士”太傷人”的一句話，導致她對感情事望之卻步。

昔日的玉女紅星方季惟，日前接受中視【改變的起點】節目專訪，回憶幼年原本小康的家境，因父親幫人作保負債上千萬，她從國小三年級開始，就坐上爸爸的摩托車，四處趕場唱歌，跑工地或喜慶場合，賺錢幫家裡還債。正因為家道中落，媽媽在她19歲那年告訴她：「早點相親趕快嫁人，就不用那麼辛苦了。」沒想到，跟她相親的男士，看方季惟家裡窮，劈頭第一句話竟說：「妳不要嫁過來，全家也跟著一起過來！」方季惟頓時自尊心碎滿地，從小爸媽就是她生命的全部，怎麼可能嫁人就此割捨，她立馬跟這位男生說，謝謝再聯絡；但也從此產生陰影，對談戀愛或論及婚嫁，在心中樹起一道道的高牆。

1992年，方季惟當紅之際，被診斷罹患甲狀腺濾泡癌，開刀後鬼門關前走一遭，她決定離開歌壇，照顧爸媽並潛心修佛。這幾年她勤練瑜珈氣功，調養生息；在【改變的起點】節目中，方季惟示範獨創的梵音鼻腔共鳴，不們肺活量大增，鼻塞過敏的毛病改善了，她透露，這也是她能保持年輕體態的秘訣！

「40歲之前不要怕，40歲之後不要後悔!」方季惟很慶幸，她在年輕時努力打拚，近年來也享受智慧成熟後的淡定生活；她將這句話跟所有歌迷分享，出現低潮挫折不要怕，勇敢面對。也希望自己永遠不會老，但那天不小心老了，臉上的皺紋也是最甜蜜的自我！

方季惟一別歌壇20年，丰采依舊亮麗如昔。（中視提供）

【改變的起點】播出時間

中視新聞台 1月21日(日) 晚間11點

中視綜合台 1月21日(日) 晚間12點

(中時電子報)