醫糾法設道歉法則 鼓勵道歉且「不做訴訟佐證」

衛福部將道歉法則引入醫糾法，盼能提高醫病雙方的互諒。（倪浩倫攝）

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立法院去年底三讀通過《醫療法》修正草案，將醫師與醫事人員的醫療刑責合理化，但也附帶決議，要衛福部1月前將醫療事故處理法草案送行政院審查，該草案已於日前正式出爐。衛福部指，100床以上醫院要設關懷小組，和對方進行溝通關懷及表達遺憾，將有助醫病雙方和解諒解，且不用擔心「道歉等於認錯」，因這些並不會成為訴訟佐證。

當醫療糾紛進入司法訴程序時，會送醫事審議委員會鑑定，但根據統計，僅有不到10％的糾紛被鑑定為有疏失，最終被檢察官起訴者更不到3％，顯現大部分醫糾並非真正有疏失，而是來說明不清楚、資訊落差、甚至對價格有意見等。

衛福部醫事司長石崇良說，為降低醫師遭濫訴的問題，衛福部日前已完成醫療事故預防及處理法草案，規定100床以上的醫院，必須設有關懷小組，由醫療人員、社工、心理師等成員組成，99床以下的醫療機構和診所，則可指定專責人員，或委託像是醫師公會等機構團體負責處理，在醫療有不良結果的狀況下，第一時間進行溝通、說明和關懷。

該草案也引入「道歉法則」，但遭外界擔心「道歉就是認錯」，進而讓病患堅持提告，甚至對和解金額獅子大開口。石崇良強調，關懷小組在溝通過程中並非一定要道歉，且道歉是對事故表達遺憾的意思，透過此舉，相信有助醫病雙方的互諒，進而提高和解意願；他進一步指出，道歉、關懷這些過程，並不會成為訴訟佐證。

石崇良說，全台共245家醫院的床數超過100床，目前已有9成設有關懷小組，但因為沒有法律明文保障，關懷起來確實綁手綁腳；衛福部現已擬妥條文，預計下周就會送到行政院，有望成為立法院下會期的優先法案。

(中時)

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