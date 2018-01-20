介文汲：基隆會展中心恐成蚊子館

2018年01月20日 13:23 中時 張穎齊

國民黨基隆市長初選參選人介文汲則質疑，市府這項作法是閉門造車，恐怕會淪為蚊子館。（介文汲提供）

基隆市長林右昌曾提出，將在西4至西6碼頭興建「西岸會展與旅運智慧大樓」，並預計4年內完工啟用，未來讓「展覽在南港，會議在基隆」。對此，國民黨基隆市長初選參選人介文汲質疑，這項計畫是閉門造車，認為效益不大，未來恐怕又變成一座「蚊子館」。

介文汲表示，林右昌推出未來市政規畫中，將在西岸碼頭建設一座規模龐大的會展中心，讓人感到很具雄心壯志。不過，卻誤導不了實際有在外貿協會展覽處服務，並參與過台灣會展工作的自己，認為基市府這項規畫是「閉門造車！」

介文汲批評，市府不了解國際及台灣會展市場狀況，而盲目規畫，就目前鄰近的台北市即擁有比基隆更具交通及環境優勢大會展場地，如台北世貿展覽館、小巨蛋、南港展覽館等。

介指出，北市這幾座展館尚且無法得到充分發揮的情況，但若又在基隆蓋一個規模龐大會展中心，不知道蓋好後要辦什麼展覽？或是否已獲得國內外會展公司的承諾，將來基隆舉辦會議及展覽？這不是到時臨時動員學生去參觀就可以交待。

他說明，其實現有的基隆市文化中心，在當初設計建設時就已涵蓋會展中心的概念，但現在的市府並不了解且不用心經營，文化中心既有良好設施及場地，可惜維修草率，沒有得到應有的發揮。

另外，他也提到，基隆是台灣北部最佳的天然良港，市府計畫在既有的港內碼頭及倉庫區蓋會展大樓，經由拆遷後開闢一條4公里廊帶，如此將會一步步弱化港口功能，對基隆是否有利，應多請教基隆各個產業的看法，慎重行事。

「想再建一座蚊子館嗎？」介最後說，他明白林右昌這種「築巢引鳳」做法，以為蓋好硬體，軟體自然水到渠成的思維，但在世界各地均一再證明是浪費無效的，試問市長，難道還想再建一座蚊子館嗎？

(中時)