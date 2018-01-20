緊急預算參院被擋 川普政府將從20日起關門

2018年01月20日 13:22 中時 江靜玲 、中時電子報/ 李靖棠 、中時電子報/

美國聯邦參議院在美東時間20日凌晨(台北20日下午1時)未能通過應急法案，暫供政府運作資金，聯邦政府在川普就職周年日當天他的政府將因沒錢可用而關門。

雖然兩黨在投票最終時刻仍持續進行協商，但最終仍無法達成共識，最終投票數為50贊成、49反對，未能跨越60票贊成票門檻，緊急預算案遭到阻擋。

Official White House statement on #SchumerShutdown pic.twitter.com/2PiPz2rJ3J — Sarah Sanders (@PressSec) 2018年1月20日

Senate Democrats have let down our troops, our children, and all Americans. All of this is just unnecessary. It is reckless. Senate Democrats have brought us to a shutdown. https://t.co/RlGYYue4Hh pic.twitter.com/MVJiTZFvDt — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 2018年1月20日

對此結果，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也透過推特發文，呼籲民主黨不應將政治對立，造成全美民眾與駐外軍隊的傷害。她表示，川普總統（Donald Trump）與共和黨將持續奮戰，讓傷害降到最低。

美國兩黨推卸責任，互相責怪對方；白宮發布聲明表示，這是民主黨的關閉政府計劃。美國政府前次關閉是在 2013年，聯邦政府有80萬雇員被迫放無薪假兩周。

(中時)