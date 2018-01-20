學長學弟互看不順眼 揪人打群架1少年掛彩

2018年01月20日 13:56 中時 莊旻靜

新竹縣1所私立高中職19日下午4點許，傳出1名羅姓學生遭在校生、校外人士圍毆，當場頭破血流送醫，不過就醫後無大礙，羅姓少年也針對攻擊他的人提出傷害告訴，警方也傳喚一群人到案，將以傷害罪函送法辦。

據了解，17歲的羅姓少年與同校的黃姓學弟當天下午即因互看不順眼、有口角衝突，羅姓少年找了十幾名同學，去找黃姓少年理論，而黃姓少年當時心生畏懼，立即致電校外友人，一同到學校附近壯大聲勢。

19日下午4點許，黃姓少年與一群校外友人將羅姓少年圍到校外的活動中心開打，甚至有人持棍棒等武器，毆打羅姓少年頭部、腿部，直到其他學生通報學校，教官也緊急到場並報案，將羅姓少年送醫，幸好羅姓少年並無嚴重傷勢，打人的校外人士即一哄而散。

警方獲報後，立即到場查看，當時僅剩羅姓少年倒在地上，後由消防隊送醫治療，警方也調閱監視器，釐清打人校外人士、校內學生等人身分。羅姓少年出院後也到派出所做筆錄，羅向警方表示，先是黃姓少年瞪了他一眼，又以為他身邊的同學是在圍他，可能因此才又烙人「助陣」。

警方20日傳喚多名19日當天動手的男子，以及黃姓少年，黃姓少年對警方供稱，因為19日下午3點先與羅姓少年發生口角，他因感冒眼睛飄飄的，並沒有瞪羅，但一群人圍他，他才致電請校外友人協助，導致發生這起打架事件。警方將一一傳喚當天動手者到場，警詢後將依傷害罪，將一行人函送法辦。

(中時)