社大設立專屬教室 林右昌：歡迎加入終身學習行列

基隆社區大學舉行成果博覽會20日在文化中心登場，現場舉辦各種舞蹈歌唱表演，辣媽們也熱情參與。（基隆市政府提供）

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基隆社區大學舉行成果博覽會20日在文化中心登場，現場舉辦各種舞蹈歌唱表演，倡導終身學習的概念。（基隆市政府提供）
基隆社區大學舉行成果博覽會20日在文化中心登場，現場舉辦各種舞蹈歌唱表演，市長林右昌（紅衣者）也開心參與。（基隆市政府提供）
基隆社區大學舉行成果博覽會20日在文化中心登場，現場舉辦各種舞蹈歌唱表演，市長林右昌（右一）也開心參與。（基隆市政府提供）

基隆社區大學舉行成果博覽會，今（20）日於文化中心大廳熱鬧登場，市長林右昌欣賞學員精彩演出，並表示感謝大家的參與，社大在全國評比迭獲佳評，強調今年有專屬教室提供教學，歡迎大家加入學習行列。

此次社大成果博覽會，由古箏組曲和精彩土風舞揭開序曲，安排手語帶動跳、口琴社組曲、敦煌舞、合唱等28項動態表演，文化廣場陳設各班靜態攤位，展現學員學習成果之際，提倡終身學習。

林右昌指出，基隆社大今年開辦課程和學員數都穩定成長，全年度學員近4000人，參與人數超過4500人。社大去年自費商請仁愛國小提供舊校舍5間教室，由社大進駐整修，今年起，會有專屬教室提供教學，走廊可展示學員學習成果，這對社大學員是最大的福音。

基隆社大表示，春季班開課時間為今年3月5日至7月7日，詳細課程參閱基隆社大官方網站，或至市政府1樓、各區公所索取簡章。想要報名的民眾，可速洽位於安樂區基金2路3巷1號的社大辦公室或仁愛國小報名。

(中時)

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