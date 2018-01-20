勞工局辦寒假工讀徵才 家長帶孩子找打工機會

2018年01月20日 14:22 中時 程炳璋

勞工局在現場有勞工學苑成果展，新娘秘書班展現婚紗化妝走秀成果。（程炳璋攝）

學校將放寒假了，台南市勞工局20日在南門勞工育樂中心舉辦學苑成果展與工讀徵才，不少家長帶著孩子來找打工機會，在寒假增加職場工作經驗，勞工學苑10餘班學員同時舉辦動靜態成果展，民眾找工作兼可看表演。

台南市各級學校上周剛結束整學期課程，下周起除補課日外，開始進入寒假，許多家長擔心孩子虛度假期，不如幫找工讀機會。

每年寒假因為經歷農曆春節，台南市服務業人力需求提升，包括飯店尾牙宴、一般觀光商家與超商等在過年期間都人力短缺。台南市勞工局20日找來廠商提供1659個工作職缺，包括300餘個學生工讀機會，提供給有意在寒假工作賺學費的學生參考。徵才現場設有免費義剪、化妝、按摩服務，民眾求職可有專人打扮，專人按摩，度過輕鬆的一天。

不只求職，勞工學苑平日開設的20餘個學習班，20日在現場舉辦成果發表會，10幾班展現1年來的動靜態成果展。包括瑜珈、中東肚皮舞、新秘造型婚紗走秀都現場表演，學員、家屬與求職者超過1000人聚集，相當熱鬧。台南市勞工局並播放一部好萊塢電影「高年級實習生」，透過趣味的劇情向待業者傳達人生大小處世智慧。

(中時)