不老騎士吳爺爺幼兒園揮毫 春聯、小豬撲滿募助老服務金

彰化溪湖成功幼兒園等三所幼兒園在春節前夕舉辦年貨大街園遊會活動讓小朋友感受年味，並邀請弘道前來擺攤、義賣春聯。(謝瓊雲攝)

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高齡92歲仍十分硬朗的吳敬恆老爺爺應邀到年貨大街園遊會現場揮毫寫春聯義賣，吸引小朋友圍觀，手寫春聯供不應求。(謝瓊雲攝)

第一屆弘道不老騎士吳敬恆爺爺20日專程從台中南下彰化，至幼兒園裡揮毫寫春聯義賣，由南彰化三家幼兒園組成的卓越幼教也聯合捐款6萬元認購600隻小豬撲滿，轉送給幼兒們，藉此培養儲蓄觀念與助老敬老心。

弘道老人福利基金會去年11月起開始為獨居弱勢長輩關懷計畫募款，負責彰化縣、嘉義縣市五個志工站的彰化服務處，預計募款450萬元做為助老服務經費，至今僅達3成，仍有300萬缺口。

從小學即開始拿毛筆練字的吳爺爺，現場揮毫吸引許多幼兒與家長圍觀，高齡92歲仍十分硬朗，他說每天保持長跑運動習慣，十年來受到弘道志工的關懷，為了來擺攤義賣春聯，前一天已在家預先寫好60幅，仍供不應求；他笑說，「太多人趕著要，現場寫得有點潦草、不夠好要多包涵。」

弘道主任林博樺說，彰化服務處輔導和美、員林、田中、嘉西和大林五個志工站，服務範圍遍及15個鄉鎮及全彰化縣的社區關懷據點，捐款1200即可資助一弱勢長者除舊布新、年菜圍爐餐及添購所需物資，每位長輩全年關懷服務費則為3000元。

溪湖成功幼兒園執行長施成翰說，每農曆過年前與永靖寶寶幼兒園、二林籃虹幼兒園都會舉辦年貨大街園遊會活動，讓孩子感受年味，今年邀請弘道前來擺攤，也認購每隻100元的小豬撲滿，供幼兒自由領回，培養儲蓄習慣，存滿後自行與家長討論如何運用，也可回捐給弘道助老。

(中時)

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