林佳龍分享無名英雄影片 感謝消防員

台中市長林佳龍感謝台中消防及義消人員的辛苦奉獻，在臉書分享台中消防替代役賴禹諾拍攝的台中消防救援實況影片。（翻攝臉書）

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花博吉祥物「來虎」在石虎家族Love＆Life臉書，分享到台中市消防局第二大隊和平分隊探班的活動。（翻攝臉書）

為感謝台中市消防及義消人員的辛苦奉獻，市長林佳龍在臉書分享台中消防替代役賴禹諾拍攝的台中消防救援實況影片，片中將消防員的心路歷程譜寫成「Firefighters」，為消防團隊喝采，也提醒時時防災的觀念；此外，台中花博吉祥物「來虎」也前往消防局第二大隊和平分隊探班的心得，並為辛苦的消防員加油打氣。

林佳龍在臉書貼文表示，當消防員在火場衝鋒陷陣，捍衛市民安全，市府也責無旁貸，要成為消防員有力的後盾。3年來，市府一直視改善消防值勤環境為己責，爭取擴編消防員額，同時增加演習演練頻次、強化消防裝備，市府不會讓打火弟兄赤手空拳面對險境。

他也說，市府也期待民眾能擁有自保自救的能力，因此台中每月訂定宣傳主題，針對當季易發生災害進行宣導，希望大家撥出時間聽聽看，學習如何保護自己也保護家人。

花博吉祥物「來虎」也在石虎家族Love&Life臉書，分享到台中市消防局第二大隊和平分隊探班的活動，「想為消防叔叔們加油打氣！感謝他們平時的辛勞！」來虎請消防員繼續守護居民，邀請大家透過留言來表達感謝之意。

來虎的臉書文章吸引網友踴躍按讚，紛紛肯定消防員的辛苦，盛讚消防員是大家的救難英雄，讚賞來虎很有愛，希望台中世界花卉博覽會登場時，能常常看到石虎家族一起出現。

(中時)

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