摟妹只是輔導級！陳水扁限制級照曝光

陳水扁摟妹。(擷取自靠傳媒 COWmedia臉書)

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中時電子報
陳昭姿PO出多張圖。(擷取自陳昭姿臉書)
圖為民進黨陳水扁當選台北市長後，在競選總部慶功會上親吻妻子吳淑珍表示感謝。(資料照)

有臉書粉絲團PO出保外就醫的前總統陳水扁摟妹照，網友評論「手不抖了但吳淑珍拳頭硬了」。事後扁兒陳致中表示當時他也在場，網友斷章取義。陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿則稱阿扁生病時，曾規定男女到獄中、醫院探訪時，必須擁抱阿扁，給他溫暖。並稱擁抱、挽手是輔導級，歡迎各位扁友貼出與陳總統的合照，男女不拘，親臉頰則是限制級。

陳水扁摟妹照曝光 網友：手不抖了但吳淑珍拳頭硬了
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陳昭姿表示陳總統摟妹照，其實是她們全家每個人都分別與陳總統拍照，唯獨這張被有心人情有獨鍾。看了照片後，覺得沒什麼，我們自己也都有這種照片。早期在相關助選後援會，尤其在陳總統生病後，我們有多少人探視他時，都正面雙手擁抱總統。我甚至曾經「規定」， 到獄中到醫院探訪陳總統，都必須給他溫暖，都必須擁抱陳總統，男男女女都一樣。那張排坐照至多只是「普級照」罷了。陳總統保外就醫後，我帶去探訪的每個朋友，人人都有這種照片。

隨後再度發文寫到「解禁了。歡迎各位朋友，扁友貼出與陳總統的合照，男女不拘。普級照(緊貼排坐)是基本的，也歡迎輔導級 (挽手，擁抱) 與限制級(親臉頰)。」

(中時電子報)

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文章來源：陳昭姿 臉書

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