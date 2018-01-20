工商社論批科技政策亂了套　科技部：沒有獨攬預算分配的想法

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旺報

《工商時報》今以「科技政策亂了套，產業發展堪虞」為題發表社論，建議科技部及相關立委、部分學者專家建議修改科技部組織法，以及科技政策及相關業務權責歸屬問題，科技部發表聲明回應，尊重各界對於科技政策相關意見與建言，但科技部澄清從未推動此事，更沒有獨攬科技預算分配的想法。

科技部表示，依現有機制行政院科技會報乃協調及決策平台，召集人為行政院院長，依立法院通過本部組織法之附帶決議，科技部部長為副召集人之一，負責召開行政院跨部會之科技預算審查初審會議，並應就其負責聯繫之政府科技發展計畫及科技預算審查等相關事項，受立法院監督質詢。

科技部強調，承科技會報指導進行各類審查，再透過由院長召集、各科技部會首長及產學研專家擔任委員之科技會報平台，作整體科技資源協調與配置，對全國科技發展之綜整，有效發揮行政院指揮及科技部提供專業建議的綜效，對國內科技發展極為正面。

至於各主要科技機關對於科技計畫的推動方面，科技部指出，中研院、科技部負責上游基礎研究、應用研究及鏈結轉譯；經濟部則負責技術開發及產業輔導與鏈結；教育部、農委會及衛福部等著重人才培育、農業及醫藥衛生等社會問題的解決。各科技機關其首長依權責及職掌，在科技計畫之協調合作及分工，目標一致都是為配合行政院順利推動政務，迄今運作非常順暢，對於科技產業上中下游銜接均有相當穩健的機制，於此機制下，藉由群策群力，共同創造並擴散科研的價值與能量。

(旺報)

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