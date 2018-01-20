林佳龍到新加坡行銷台中及花博 獲星媒專訪肯定

2018年01月20日 15:51 中時 盧金足

新加坡媒體專訪台中市長林佳龍。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍率團至新加坡，行銷台中智慧機械產業及台中世界花博，在接受當地「新加坡958電台」專訪時表示，花博不只呈現台灣最好的花卉、園藝和農業，更要傳達永續發展的觀念和提高生活品質，歡迎大家到台中參加世界花博，一次就可以真正體驗台灣最豐富的農業文化。

林佳龍1月17日至20日期間率團飛往新加坡，出席第14屆台星經濟聯席會議，並參訪葉水福供應鍊中心及前往新加坡國家研究基金會，了解法國達梭公司與新加坡合作的虛擬新加坡計畫，並代表市府與工研院和微軟公司簽訂合作備忘錄，深化台星產業合作與市政交流。

市府表示，林佳龍在接受當地媒體專訪時指出，台中市今年11月將舉辦世界花卉博覽會，呈現台灣最好的花卉、園藝和農業，如農業改良技術、各種瀕臨滅亡的稀有生物及蘭花種子的保育。

林佳龍說，預計為期半年的花博將能吸引800萬到1000萬人次的訪客，台中市未來兩年也將陸續舉辦東亞青年運動會、世界武搏運動會，和世界蘭花會議，進一步把台中市打造成盛會城市。

此外，該報導中也提及，林佳龍希望加強台中市與新加坡在智慧城市和物流等領域的交流與合作。

林佳龍接受訪問時表示，新加坡正在推動智慧國，而台中市也在打造智慧城市，兩地未來可深化這方面的合作，兩地企業也可以透過相互合作，擴大商機。

他強調，台灣的食品加工業很進步，通過新加坡進入東協龐大的市場；此外，台中市也有很強的精密機械，希望在新加坡和東協未來有合作，擴大雙方的市場。有關航太方面，新加坡的航空業很發達，尤其是在維修和營運的經驗，台中也有龐大的產業，這也是台中市與新加坡的交流重點。

(中時)