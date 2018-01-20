命！俄船遇風暴 運陸S-400飛彈系統部分受損

2018年01月20日 14:42 中時電子報 楊幼蘭

號稱一旦部署沿海，射程能覆蓋全台的俄羅斯S-400地對空飛彈系統在運往中國途中，於英吉利海峽附近意外遭遇暴風雨，以致部分元件受損，這些受損的元件已運返烏斯特盧伽（Ust-Luga）港評估，日後再運往中國。

據塔斯社與俄羅斯衛星網19日報導，受損的元件是俄羅斯根據2014年與中國簽署的合約，運往大陸的第一批S-400相關設備。而中國是俄羅斯S-400飛彈系統的第一個外國買家，去年底土耳其也簽署了採購案。

S-400是俄羅斯最先進的長程防空系統，能發射巡弋飛彈與戰術彈道飛彈，一次最多能追蹤並打擊300個目標，最高可達27公里。

俄羅斯聯邦對外軍事技術合作局（Federal Service for Military Technical Cooperation）發言人佛蘿比約娃（Mariya Vorobyova）並未詳述受損元件的細節，只說它們是次要設備。她說，目前俄方正在進行災損評估，以尋求保險給付，等相關作業完成後，未受損的設備將運往中國。

而大陸軍事評論家陳光文指出，關於中俄的S-400防空飛彈系統交易，一開始就波瀾不斷，曾3度遭受質疑。如今俄羅斯才公佈，可能包括指揮台、雷達站、電力和輔助設備，以及備用元件與工具包等第一套系統已發往中國，但就在大陸各界對這項交易落實感到樂觀之際，沒想到竟節外生枝。

分析認為，這艘俄羅斯貨船應該是遇上了暴風弗烈德里克（Friederike），雖然沒遭滅頂之災，但劇烈的搖晃加撞擊，使得船上的S-400的配套武器大部分受損。

基本上，俄羅斯向中國交付S-400飛彈系統時，是分頭進行的，一路是經陸路，將S-400飛彈的發射車運往中國，而另一路則是海路，由貨船將配套的指揮台與雷達站等設備運往中國。不過，海路這一程遇到了數十年罕見的暴風，劇烈搖晃讓裝載S-400飛彈的集裝箱嚴重受損，裡面的設備自然無法倖免。

分析認為，這將大幅拖延中國完成訓練接收S-400的時間。預計中國實際接貨的時間要到4-5月，因此中國空軍接裝S-400，並形成戰鬥力的時間，很可能要拖到年底。此外，分析指出，最令人擔心的，就是如今俄羅斯媒體披露了交貨航線，不知美歐會不會在航程中作梗。

另一方面，《北國防務》網的分析則指出，先前俄羅斯國防出口官員曾透露，俄對中國交付S-400將由海、空運兩路並行。其中較精密昂貴的設備應該會走空運，而如這次報導中的「輔助設備」，走的則是海運。

分析認為，俄軍對中國交付S-400時，很可能會以作戰營為單位陸續交付，這樣一個營就包括數十輛車。而交付過程中，車輛和車上的雷達等精密設備應該是分開的，都到位後再加以組裝。這也說明了一點，那就是S-400的交付本身就是較大的工程，海運部分即使到貨，也還要和其他它設備進行組裝與調試，真正形成戰鬥力仍需時間。

(中時電子報)