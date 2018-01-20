大S爆瘦10公斤 首和汪小菲曬近照變這樣

大S分享爆瘦近照。（圖／取自大S微博）

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中時電子報
大S今和汪小菲原計畫直播宣傳飯店美食，但因認證導致直播取消​。（圖／取自大S微博）
大S原先身材略顯豐腴。（圖／中時資料照片）

41歲大S前年與老公汪小菲生下二胎後，減肥進度卡關，日前汪小菲賣關子說自己真的很佩服老婆，爆料大S鏟肉毅力堅定，一個月就激瘦10公斤，今(20日)稍早，大S陪老公參加直播，首度展現瘦身成果，原先的圓圓臉果然變成瓜子臉，四肢也十分纖細，讓網友直呼美呆。

汪小菲日前在微博透露老婆大S先前懷孕時不小心放縱了一下，最近轉念積極想減肥，各種運動都來，還什麼都不吃，大S媽媽也笑說：「菲，你老婆要想做一件事是誰也攔不住的」，最後果然在一個月內瘦了10公斤，使汪小菲超級佩服。

汪小菲今午原本計畫和大S上直播，宣傳兩人所經營「S飯店」請來的新大廚與美食，未料因APP需要實名認證，原先的直播無法如期進行，大S便曬照說：「很抱歉！小菲把我們的手機都搞壞了，無法直播先看照片吧⋯⋯」，可見照片中的大S回歸原本的瓜子臉，早先失蹤的脖子曲線也十分明顯，配上一襲黑色洋裝與性感紅唇，看來美麗依舊，粉絲也說：「哇，瘦這麼多，果然有毅力」、「真的好美，瘦了太多」、「整個人都小了一號」。

(中時電子報)

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