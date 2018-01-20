台中火車站前廣場工程 22日起調整交通動線

配合鐵路高架化並改善中區交通困境，台中市政府啟動「台中大車站計畫」。（盧金足攝）

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台中火車站站前廣場展開改造工程，1月22日起調整交通動線。（圖／台中市府提供）

台中火車站廣場改造工程自1月22日起分兩階段施工，調整交通動線，施工期間交通局將調整原汽機車臨停接送動線外推至建國路側，設置兩個車道供臨停車輛通行。在市區公車部份，站牌位置未調整，乘車動線未受影響，而行人進出舊火車站及搭乘計程車動線也維持不變。

在圍籬施工區域外側留設至少1公尺的行人通道，以維行人通行安全，工程完成後，台中火車站門面將脫胎換骨，未來民眾出入火車站可看見更寬闊的人行廣場、景觀綠化設施等公共開放空間。

交通局長王義川表示，廣六施工分兩階段，第一階段施工期間預計為4個月，第二階段接續第一段完成後開始施工，並配合於今年底台中鐵路高架化車站第二階段通車前完成，目前經跨局處共同努力協調，透過小範圍調整臨停及公車動線，將周圍交通衝擊降至最低。

雖然第一階段施工區域改變既有臨停接送道路，但仍保留在中間廣場，也維持兩車道汽機車臨停接送動線。另外，為維護民眾通行安全，市府要求廠商於施工區域須留設至少1公尺的人行空間，並架設紐澤西護欄，維護民眾通行安全。

王義川指出，因第一階段施工範圍在二月起也包含統聯國道客運乘車位置，目前已協調受影響的統聯於一月底前完成進駐至國光客運新址，相關作業皆會在春節過年前完成，春節期間起，民眾想要搭乘統聯客運，只需要前往國光客運新址即可，另外，因應這樣的配套方案，也可以避免於春節疏運期間，因大量公車行駛於施工區域而降低周邊道路服務水準。

配合火車站高架化及廣場工程，交通局2016年就開始逐步調整火車站周邊公車動線，並於當時進行長期進行宣導，降低對民眾的不便，這次在廣場改造工程施工前，就要求施工圍籬不能長期佔用道路，並須採分段分區域進行。

所以這次施工期間受影響的交通動線較小，交通局也會持續觀察車行情形，並適時調整相關措施與宣導，感謝市民的參與及包容，共同打造良好交通環境。

(中時)

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