足感心！龍井地政提供假日地籍重測換狀服務

台中市地政局長張治祥（左）擔任一日志工，協助地籍重測換狀諮詢等服務。（盧金足攝）

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今天雖然是假日，台中市龍井地政事務所特別提供市民辦理地籍重測換狀業務，讓民眾豎起大拇指稱讚「好便民！」（盧金足攝）

台中市大肚區社腳段山子頂小段，於日前完成重測，重測後編為福安段、福山段，約有1500人須重新換發權狀，由於不少民眾平日忙碌，不便到地政事務所換狀，因此龍井地政事務所20日特別提供假日換狀服務，地政局長張治祥也擔任一日志工，協助諮詢等服務，也感謝志工犧牲假日，期盼未來有更多的人加入志工行列，讓業務推動更順利。

龍井地政事務所表示，社腳段山子頂小段重測，需換狀的地主約1500人，今日自上午8時至下午3時，提供換狀服務，預估可服務500人，龍井地政也全所動員，在場規畫分流及便民措施，降低民眾等候時間，也請志工特別在假日協助提供引導、諮詢。

地政局長張治祥表示，地籍圖重測換狀僅是地政業務的一環，持續精進施政的便民措施，是政府提升優質服務的目標。「台中最美的風景是志工」，藉由此次一日志工體驗，感謝志工夥伴犧牲假日，熱情相挺，希望未來有更多的朋友共同加入志工行列，讓民間無窮的能量有效發揮。

龍井地政事務所主任郭敏惠說，假日重測換狀已經是地所的基本服務，地政業務攸關民眾權益且繁重，為服務民眾簡化流程縮短等候時間，責無旁貸，地所人力有限，積極運用志工資源協助，讓業務推動更順利。

龍井地政事務所除了提供假日換狀服務外，也推出「預約掛號不必等」、「電話通知隨時辦」、「郵資免費送您家」等便民服務，減少民眾等待時間。另外，為服務遺漏應備文件的民眾，備有應急專車接送龍井大肚地區的民眾返家拿取，讓案件辦理一路順暢。

(中時)

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