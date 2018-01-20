廉航機票真的廉價？ 實際測試：長榮竟比虎航便宜

2018年01月20日 15:05 中時 林承彥

以相同條件同時查詢（2月1日由桃園出發，2月5日由東京返台，均含機上餐食與行李），發現台灣虎航（上圖）還比長榮（下圖）貴200元。（圖片／林承彥 翻攝）

過去曾經嚐過低價機票甜頭的民眾，最近是否有發現，打著「低廉票價」的廉價航空，便宜機票越來越難搶到了。不少民眾怨聲載道，直言：「現在根本搶不到便宜機票，而且廉航附加費用一堆，加一加根本沒便宜到哪裡去。」

其實廉航變貴原因還不少，以台灣虎航為例，不論是系統或是特價票的數量或是日期，都比以往還要少，那是因為航空公司開始加強與旅行社的合作，會優先將機票給旅行社做代銷，這自然就會壓縮到本來要給一般旅客搶票的配額。

另外，也不要因為看到促銷訊息就見獵心喜。廉價航空所公告的便宜票價，往往只含機票，像是稅金、行李費用、機上餐飲、選位子都要額外付費，加上廉航無論是更改行程、姓名都特別嚴格，經常會索取高額的手續費，這些隱藏性的費用加總起來，甚至可能比一般航空公司更為昂貴。

國人赴海外旅遊的風潮方興未艾，不少航空公司也因為大賺一筆。台灣虎航去年約有5億多元獲利，讓累積虧損降到10億左右。但是不是因此有機會回饋給乘客？答案可能要失望了。台灣虎航董事長張鴻鐘指出，油價是台灣虎航的問題，公司是平價航空，沒有徵收燃油附加費，如果油價居高不下，就要努力調升實質票價。而虎航也在去年大漲行李費用，種種因素都讓台灣唯一的廉價航空不再親民。

以現在的市場機制來看，廉價航空的便宜票價，短時間之內是回不去了。而網路上多數人也持悲觀態度，認為只要有比「長榮」、「華航」便宜2000元左右就可以入手了。要像過去一樣，搶到台日來回4000元的超便宜機票，現在的確難上加難。不過據資深搶票玩家分享，酷航、捷星等廉價航空，搶到低價票的機率還算高，不過樂桃和虎航就相對比較困難了。

(中時)