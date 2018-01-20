擺脫恐怖情人！女傳「幫幫我」紙條求助行員

2018年01月20日 15:20 中時 蔡依珍

女子到龜山一所大學附設的郵局領錢，趁隙傳「幫幫我」紙條給行員，助逮通緝犯男友。(蔡依珍攝)

張姓男子19日下午和女友到龜山一所大學附設的郵局領錢，女子趁隙偷偷遞出寫上「幫幫我」的紙條給行員，行員機警報警，並藉故拖延時間，員警趕至清查身分，驚見張男是毒品通緝犯，連忙逮人，訊後解送歸案，女子則鬆了一口氣，不願多談雙方糾紛即離去。

龜山區某大學附設的郵局，19日下午15點突然出現一對情侶檔，女子獨自進入櫃台提領現金，突然遞出一張小紙條給行員，行員定睛一看發現上頭凌亂筆跡寫著「幫幫我」，女子神情緊張、男子則在出入口左顧右盼，不時將目標飄向女子，彷彿在監視她的一舉一動，連忙偷偷報警，並藉口帳戶異常，故意和女子發生爭執。

男子見狀「聲援」女友，就在吵的不可開交時，轄區大埔派出所員警也及時到場，男子顯得慌亂想離開，警方盤查身分，發現35歲的張姓男子案發2天前才因毒品案，遭台北地檢署發布通緝，立即將張男逮捕。

女子見脫困，頻頻感謝行員跟警方，卻不願透露隱情，員警盤查身分無異後即讓她離去，張男雖辯稱不知遭通緝，但警方研判來自台北的2人，特地搭機捷南下，逼迫女友在學校內的郵局領錢，給他當逃跑的盤纏，所幸行員機警解救，警方訊後將張男解送台北地檢署歸案。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)