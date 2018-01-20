影》美國出售剩餘超級眼鏡蛇瞄準國際市場

2018年01月20日 15:50 中時電子報 喻華德

據英國《詹式防務》18日報導，美國政府決定自今年起，將美國海軍陸戰隊逐步退役的貝爾AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直昇機以海外軍售（FMS）或直接商售（DCS）方式出售，以利於新式AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機，並以AH-1W爭取潛在客戶市場，展現美軍壽期管理及退役機外銷有效節約國防預算一魚三吃的科學管理。

陸戰第469輕攻擊直昇機中隊歡送最後一架AH-1W超級眼鏡蛇直昇機

據FBODaily.com網站資訊，美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command） 在去年12月22日發表訊息，將於本月24日於加州南馬里蘭高等教育中心（Southern Maryland Higher Education Center）舉辦AH-1W產業日（AH-1W Industry Day），除了歡迎潛在買家諮詢之外，更重要的是美國海軍也公開邀請業界廠商提供適用於AH-1W的玻璃座艙升級方案，這批預備出售的超級眼鏡蛇直昇機將升級為玻璃座艙後才會售予客戶，國軍應密切注意本案發展。

美軍要求此專案須使用大型多功能顯示器（MFD）設計、現有航電能力，並支援非發展性（non-developmental）的商規設備。為控制成本，飛機現代化範圍不涉及機身、動力組件、及AH-1W現役武器系統。升級專案的目標為獲得可支援及低風險設計，並且要在現今的攻擊直昇機市場中同時具備性能和成本競爭力。

外界一般認為美國海軍陸戰隊已將AH-1W全數升級為AH-1Z，因此不應有多餘的飛機可以出售。

美國海軍陸戰隊的超級眼鏡蛇低視度彩繪機。（圖/USMC）

不過，據維基百科英文版資訊，1996年陸戰隊啟動H-1升級計畫時額定獲得180架AH-1Z。2008年2月，調整為40架全新製造，140架舊機重製，亦即有40架-1W型不升級。9月再調整為增購46架全新機體，總數226架。至2010年，計畫獲得數下修為189架，58架為新機，131架為舊機重製，推算有37架-1W型不升級。再扣除兩起失事，因此推估最多有35架可供銷售。此外維基百科記載美國所有除役陳展的眼鏡蛇系列直昇機包含AH-1F/G/S型，尚無W型進入博物館。

超級眼鏡蛇駕駛艙視野

所謂一魚三吃，意指美軍的-1W型大部分以性能提升的方式重製為-1Z型，而非將1W全部報廢，以1比1方式汰舊換新。而退役的-1W再投資研改升級，以此爭取外銷市場。退役-1W出售收入又可以在用於重製-1W為-1Z（形同海外客戶幫美軍出資升級-1Z），而且增加更多海外使用客戶，可讓機隊採購零附件的分母變大，又可以進一步控制或降低全壽期成本。

(中時電子報)