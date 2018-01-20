影》美國出售剩餘超級眼鏡蛇瞄準國際市場

圖為美國海軍陸戰隊AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直昇機。（圖/USMC)

友善列印
中時電子報

據英國《詹式防務》18日報導，美國政府決定自今年起，將美國海軍陸戰隊逐步退役的貝爾AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直昇機以海外軍售（FMS）或直接商售（DCS）方式出售，以利於新式AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機，並以AH-1W爭取潛在客戶市場，展現美軍壽期管理及退役機外銷有效節約國防預算一魚三吃的科學管理。

陸戰第469輕攻擊直昇機中隊歡送最後一架AH-1W超級眼鏡蛇直昇機

據FBODaily.com網站資訊，美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command） 在去年12月22日發表訊息，將於本月24日於加州南馬里蘭高等教育中心（Southern Maryland Higher Education Center）舉辦AH-1W產業日（AH-1W Industry Day），除了歡迎潛在買家諮詢之外，更重要的是美國海軍也公開邀請業界廠商提供適用於AH-1W的玻璃座艙升級方案，這批預備出售的超級眼鏡蛇直昇機將升級為玻璃座艙後才會售予客戶，國軍應密切注意本案發展。

美軍要求此專案須使用大型多功能顯示器（MFD）設計、現有航電能力，並支援非發展性（non-developmental）的商規設備。為控制成本，飛機現代化範圍不涉及機身、動力組件、及AH-1W現役武器系統。升級專案的目標為獲得可支援及低風險設計，並且要在現今的攻擊直昇機市場中同時具備性能和成本競爭力。

外界一般認為美國海軍陸戰隊已將AH-1W全數升級為AH-1Z，因此不應有多餘的飛機可以出售。

美國海軍陸戰隊的超級眼鏡蛇低視度彩繪機。（圖/USMC）

不過，據維基百科英文版資訊，1996年陸戰隊啟動H-1升級計畫時額定獲得180架AH-1Z。2008年2月，調整為40架全新製造，140架舊機重製，亦即有40架-1W型不升級。9月再調整為增購46架全新機體，總數226架。至2010年，計畫獲得數下修為189架，58架為新機，131架為舊機重製，推算有37架-1W型不升級。再扣除兩起失事，因此推估最多有35架可供銷售。此外維基百科記載美國所有除役陳展的眼鏡蛇系列直昇機包含AH-1F/G/S型，尚無W型進入博物館。

超級眼鏡蛇駕駛艙視野

所謂一魚三吃，意指美軍的-1W型大部分以性能提升的方式重製為-1Z型，而非將1W全部報廢，以1比1方式汰舊換新。而退役的-1W再投資研改升級，以此爭取外銷市場。退役-1W出售收入又可以在用於重製-1W為-1Z（形同海外客戶幫美軍出資升級-1Z），而且增加更多海外使用客戶，可讓機隊採購零附件的分母變大，又可以進一步控制或降低全壽期成本。

(中時電子報)

文章來源：USMC SuperCobras to be sold off to international customers

文章來源：FBO DAILY - FEDBIZOPPS ISSUE OF DECEMBER 24, 2017 FBO #5875 SOURCES SOUGHT

命！俄船遇風暴 運陸S-400飛彈系… 拿破崙勁敵 英名將納爾遜勝利號…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。