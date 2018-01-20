戒不掉星巴克儲值卡…5樣東西 月光族悲慘難翻身！

作家狄驤指出，只要拿掉優雅生活的5樣東西，就有機會擺脫月光族的悲慘日子。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

月光族不分男女，除了薪水不高外，普遍有個共同毛病，就是花了不該花的錢。有年輕男性月薪28K最後只能存1K，靠夭台灣悲哀，也有女生哀嘆薪水花光、交不出房租只好搬回家。作家狄驤分析，只要戒掉優雅生活的5樣東西，就有機會擺脫月光族的悲慘日子。

商業周刊報導，狄驤在部落格描述了所謂的月光族女性，她其實不奢華也不泡夜店，只是喜歡旅遊和看畫展，愛吃美食和逛百貨，沒事開車去海邊吹風，或約朋友咖啡廳上網聊天。

但在和富男友分手後，這些開銷都成了不可承受之重。她只能天天擠捷運吃路邊攤，除了上班、下班、睡覺，一天過一天，省吃儉用的，才勉強可以過日子，根本就像坐牢一樣。

她很懷念擁有自由，愜意舒適的日子，後來忍不住了，就去喝個下午茶，去百貨公司買雙鞋，把薪水都花光，隔月沒錢付房租，幾個月後只好搬回老家，聽父母碎唸，生活很痛苦。

狄驤說，這樣的月光族要脫貧轉運，若只想男友、老公、情夫、小王的錢是靠不住的，即使父母的錢也不該拿。

狄驤奉勸外表美美卻口袋空空的月光族，在擁有系統收入之前，得想辦法戒掉5樣東西：星巴克儲值卡、SPA美甲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和假姐妹。如果這些超過能力的享受戒不了，看來也只能搬回老家吃住，聽父母碎念過日子了。

(中時電子報)

文章來源：星巴克儲值卡、健身房會員卡...月薪只賺3萬，快丟掉這5樣東西，擺脫月光族的悲慘宿命

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