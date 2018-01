拿破崙勁敵 英名將納爾遜勝利號旗幟千萬售出

2018年01月20日 15:41 中時電子報 李靖棠

據路透社(Reuters)報導,對熟知英國海軍歷史的人而言,納爾遜子爵(Vice Admiral Horatio Nelson)不僅是法國皇帝拿破崙一世(Napoléon Bonaparte)的最頭痛勁敵,更是一位英國海軍不可或缺的名將。昨日在蘇富比(Sotheby)拍賣會,對納爾遜子爵於特拉法加戰役(Battle of Trafalgar)中留下的部份軍艦旗幟進行拍賣,最終以29.7萬英鎊(約1,210萬台幣)落錘拍出,這面因戰役損毀的旗幟,正是當年懸掛於勝利號戰艦(HMS Victory)上的歷史物品。

Nelson's Trafalgar (Britain’s Greatest Naval Hero) | Timeline

生於英格蘭諾福克郡小康之家,父親埃德蒙·納爾遜((Reverend Edmund Nelson)是一名堂區牧師,納爾遜在11名子女中排行老三。12歲輟學後,受到舅父海軍上校莫里斯·索克令(Captain Maurice Suckling)影響,加入其領導的三等戰艦HMS合理號(HMS Raisonnable),成為一名海軍候補少尉。並在舅父協助下,先後進入HMS海馬號(HMS Seahorse)、HMS海豚號(HMS Dolphin)等巡防艦服役。

特拉法加戰役期間的英國海軍戰艦勝利號。(圖/英國海軍博物館,現藏於此)

英國海軍名將、拿破崙勁敵納爾遜子爵。(圖/現藏於英國海軍博物館)

納爾遜好友之妻、他多年的情婦艾瑪。(圖/美國杭亭頓圖書館)

曾隨艦參與美國獨立戰爭(American Revolutionary War)、並前往地中海地區對抗法國海軍,並成功帶領英國軍艦,在聖文生角戰役(Battle of Cape St Vincent)中,打敗西班牙海軍艦隊。不僅讓約翰·查維斯爵士(Sir John Jervis)留下深刻印象,他也獲得擢升為海軍少將和贈與巴斯勛爵士(Knight Companion,KB)。納爾遜在尼羅河戰役擊潰法國後,被英國王室授予世襲男爵爵位,並獲得威廉·漢彌爾頓爵士(Sir William Hamilton)及其夫人、也是他後來的情婦艾瑪(Emma, Lady Hamilton)細心照料。

有納爾遜子爵親筆簽名的信件。(圖/路透社)

納爾遜於特拉法加戰役中中彈身亡的繪畫。(圖/藏於英國海軍博物館)

戰事期間總是衝前線的納爾遜,雖戰功彪炳,身體卻也遭受多處傷害,右手遭截斷、一眼失明,與艾瑪的風流緋聞更成為當時英國社會的「話題」。43歲那年升為世襲子爵,被委任為地中海艦隊總司令,率領旗艦HMS勝利號(HMS Victory)出航保護直布羅陀(Gibraltar),並在特拉法加戰役(Battle of Trafalgar)爆發後,向全軍發出旗語「「英格蘭期盼人人都恪盡其責」」(England expects that every man will do his duty),成功擊潰拿破崙的海軍,但納爾遜本人卻遭子彈擊中,搶救無效後於勝利號甲板上逝世,享年49歲,遺體運回國內下葬於聖保羅大教堂。

