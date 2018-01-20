拿破崙勁敵 英名將納爾遜勝利號旗幟千萬售出

2018年01月20日 15:41 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，對熟知英國海軍歷史的人而言，納爾遜子爵（Vice Admiral Horatio Nelson）不僅是法國皇帝拿破崙一世（Napoléon Bonaparte）的最頭痛勁敵，更是一位英國海軍不可或缺的名將。昨日在蘇富比（Sotheby）拍賣會，對納爾遜子爵於特拉法加戰役（Battle of Trafalgar）中留下的部份軍艦旗幟進行拍賣，最終以29.7萬英鎊（約1,210萬台幣）落錘拍出，這面因戰役損毀的旗幟，正是當年懸掛於勝利號戰艦（HMS Victory）上的歷史物品。

Nelson's Trafalgar (Britain’s Greatest Naval Hero) | Timeline

生於英格蘭諾福克郡小康之家，父親埃德蒙·納爾遜（（Reverend Edmund Nelson）是一名堂區牧師，納爾遜在11名子女中排行老三。12歲輟學後，受到舅父海軍上校莫里斯·索克令（Captain Maurice Suckling）影響，加入其領導的三等戰艦HMS合理號（HMS Raisonnable），成為一名海軍候補少尉。並在舅父協助下，先後進入HMS海馬號（HMS Seahorse）、HMS海豚號（HMS Dolphin）等巡防艦服役。

特拉法加戰役期間的英國海軍戰艦勝利號。（圖/英國海軍博物館，現藏於此）

英國海軍名將、拿破崙勁敵納爾遜子爵。（圖/現藏於英國海軍博物館）

納爾遜好友之妻、他多年的情婦艾瑪。（圖/美國杭亭頓圖書館）

曾隨艦參與美國獨立戰爭（American Revolutionary War）、並前往地中海地區對抗法國海軍，並成功帶領英國軍艦，在聖文生角戰役（Battle of Cape St Vincent）中，打敗西班牙海軍艦隊。不僅讓約翰·查維斯爵士（Sir John Jervis）留下深刻印象，他也獲得擢升為海軍少將和贈與巴斯勛爵士（Knight Companion，KB）。納爾遜在尼羅河戰役擊潰法國後，被英國王室授予世襲男爵爵位，並獲得威廉·漢彌爾頓爵士（Sir William Hamilton）及其夫人、也是他後來的情婦艾瑪（Emma, Lady Hamilton）細心照料。

有納爾遜子爵親筆簽名的信件。（圖/路透社）

納爾遜於特拉法加戰役中中彈身亡的繪畫。（圖/藏於英國海軍博物館）

戰事期間總是衝前線的納爾遜，雖戰功彪炳，身體卻也遭受多處傷害，右手遭截斷、一眼失明，與艾瑪的風流緋聞更成為當時英國社會的「話題」。43歲那年升為世襲子爵，被委任為地中海艦隊總司令，率領旗艦HMS勝利號（HMS Victory）出航保護直布羅陀（Gibraltar），並在特拉法加戰役（Battle of Trafalgar）爆發後，向全軍發出旗語「「英格蘭期盼人人都恪盡其責」」（England expects that every man will do his duty），成功擊潰拿破崙的海軍，但納爾遜本人卻遭子彈擊中，搶救無效後於勝利號甲板上逝世，享年49歲，遺體運回國內下葬於聖保羅大教堂。

(中時電子報)