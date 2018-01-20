年菜募集僅5成　社福機構辦圍爐籲民眾響應

2018年01月20日 15:32 中時 洪安怡

農曆年節將近，同時也是各大公益團體募集年菜物資高峰期，但不少公益團體都反映募集達成率不到5成，離過年不到1個月的時間，伊甸基金會今（20）日舉辦圍爐活動，呼籲社會大眾踴躍響應，幫助弱勢朋友享有一頓溫熱年菜、過一個溫心年。

今年46歲的元昌，患有腦性麻痺，在環保署擔任行政工作22年，但人際互動卻沒有跟著工作經歷而變豐富，後來經由伊甸教會介紹加入恩望人力資源中心A1俱樂部，學習演奏木箱鼓後，終於圓了從小想學樂器、演奏音樂的夢想。

伊甸八德服務中心的小彤活潑愛玩，因為常常坐不住而沒辦法好好上課，課業落後，後來老師幫忙連結伊甸的特教個管服務後，小彤跟家人多了許多參加活動的機會，也從中學習許多生活自理能力。也讓家人有了喘息時間。

伊甸基金會今日舉辦首場「愛．圍爐」活動，邀請元昌、小彤等200多位身心障礙朋友、家人、志工及第一線服務人員齊聚一堂，歡喜吃辦桌，享受團圓樂，讓大家都可以享用一頓難得的年夜飯，不再是一個人的圍爐。

伊甸基金會董事陳宇昭表示，「愛．圍爐」活動今年已經是第5年，雖然年菜募集十分困難，但仍會在全台舉辦44場圍爐活動，邀請5300位服務對象與家人一起團圓，並且為218位行動不便的長者或身心障礙夥伴準備年菜送到家，誠摯邀請社會大眾共同響應，捐款、認購桌菜或擔任圍爐志工等，讓更多弱勢者、長輩們吃暖、心更暖。

(中時)