幸福花海迎春！中市西屯區公所相揪來賞花

2018年01月20日 15:33 中時 盧金足

台中市西屯區「2018喜迎花博廣納幸福花海季」，20日在廣福里廣興宮廣場繽紛開幕。（盧金足攝）

台中市西屯區「2018喜迎花博廣納幸福花海季」，20日在廣福里廣興宮廣場舉辦開幕式，現場有泰安國小手鼓隊、薩克斯樂團及社區團體精彩演出，還有來自福聯社區身著亮麗花仙子裝的美麗隊伍吸引民眾目光，樂音伴花香，為寧靜的社區帶來歡樂氣息。

農業局主秘王瑞卿、社會局副局長陳仲良、立委張廖萬堅、市議員楊正中、陳淑華、黃馨慧等人參與賞花盛會興，廣福社區用心營造繽紛花海，為台中花博拉開最美序幕，同時也帶領市民朋友、立委、議員、西屯區長何國裕、理事長廖原興、里長吳棟財及議員代表等約300人一起走入花海。

西屯區公所表示，廣福里八張犁花海季已自行舉辦6年，獲得到廣大迴響，今年配合2018台中花博擴大辦理，除八張犁地景藝術花海，更加入社區特色稻草元素，將在地小農栽培有機蔬果融入傳統美食，呈現出恬淡悠閒的田園風光，讓更多人都能因為花海綻放感受到幸福。

為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團夥伴們全體動員，用心培育照顧花苗並精心規劃觀賞路線，包括落羽松園區、愛心主題園、蔬果區等，預估最佳觀賞期自107年1月20日起至107年2月15日，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家來賞花。

(中時)