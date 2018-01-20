春節台商回不了家 黃智賢：那是蔡政府不在乎的台灣人

我民航局祭出反制措施，暫緩核准東方航空及廈門航空申請的春節加班機。（合成圖／本報資料照、中新社）

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中時電子報

中國大陸日片單方面宣布啟用M503國際航線及3條區域航線W121、W122、W123，我民航局祭出反制措施，卡住陸方之春節加班機共176班，影響5萬人次。此舉連帶卡住預備返台與家人團聚的台商，引發爭議。政治評論家黃智賢認為，蔡英文沒有瘋，只是瘋狂。

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黃智賢說，蔡政府以「暫緩核准，遙遙無期」廈門航空和東方航空的春節加班機176班，對北京施壓，明顯是經過精算的。這波受影響的約5萬名旅客，多數為台灣人，但，「那是蔡政府不在乎的台灣人」，是台商、台幹、台生。民進黨認為，這些人心嚮往大陸，選舉即使回來投票，多半不會投給民進黨，「犧牲你們回台灣跟家人團聚的班機來祭旗，剛剛好而已。」

黃智賢認為，蔡政府的目的，不僅要大陸在M503航線上退讓，還要突破「九二共識」。這蔡英文就職演說時便提及：「只要我們堅持，中國大陸就會妥協」。

黃智賢表示，蔡英文要國際施壓北京，對M503航線退讓；更要國際施壓，讓大陸放棄對九二共識的堅持。一但大陸妥協退讓，那犧牲區區5萬旅客，有什麼關係？這是公然把台灣人當成人質。

黃智賢說，蔡英文只是瘋狂地相信，北京終必在她的壓力下讓步。她要怎麼折騰，受傷的，終究是台灣人。她反正無所謂。

(中時電子報)

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