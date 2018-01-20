自行車不可亂停 高市2月起嚴格執法拖吊開罰

2018年01月20日 15:35 中時 劉宥廷

自行車違規停車頻繁，高市宣布今年2月1日起單車違停遭拖吊，不但每輛要收100元的移置費，之後每12小時也要向車主收25元的保管費，採累進計費；高市捷運站、火車站、人行道及商圈周邊等處都是取締拖吊的重點熱區，警呼籲勿貪圖方便，傷了荷包。

交通大隊表示，高市議會修正「高雄市妨害交通車輛處理自治條例」第4條第1項，規定「自行車違規停車或未依規定停車者，經責令移至適當處所；駕駛人不予移置或不在場時，得不經舉發逕予移置並保管」，於是2月起，警將嚴格拖吊違規自行車。

警方指出，交通局已在捷運站、火車站、人行道及商圈，劃設自行車停車格，供民眾依序停車，不過oBike自營運以來，常有租車民眾隨意違規停車，還遭檢舉影響市容；2月起轄區警分局員警勸導或認定違反交通法令，騎車人又不在現場，將由交通大隊派拖吊車，前往協助取締。

由於自行車沒有車牌號碼，為讓車主了解單車不是遭竊而是被拖吊，警方也會在地面留下粉筆書寫拖吊相關資訊，將車子就近移置轄區拖吊場；警方說，民眾發現自行車被拖吊後，可到派出所，依照拖吊日期、地點及照片查詢車輛，並攜帶身分證件或相關證明文件，親自到交通局拖吊場，填寫領車單且繳交保管費及移置費後，才能領回自行車。

警方強調，若單車超過3個月未認領，將依規定視為廢棄物處理；這項執法不分oBike或一般民眾自行車，只要違規停車都可能遭拖吊。

(中時)