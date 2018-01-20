台灣「大寒」不寒卻暖到27℃ 吳德榮一張圖幫你解惑

台灣「大寒」不寒卻暖到27℃ 吳德榮：不足為奇(圖/本報系資料照)

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中時電子報
19日08時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬26日08時500百帕天氣圖顯示，中高緯度雖呈現冷型的「負北極震盪」(紅線)，但東亞中緯度的「緯流指數」為高指標，代表西風偏強(藍箭頭)，極地大陸氣團受其導引偏東移動，侵襲華北、華中及日、韓。(圖/翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

今日是24節氣中最後一個節氣「大寒」，通常是一年天氣中最冷的一天，但是今天早晨平地最低溫為新屋16.8℃，南部白天高溫甚至來到27℃，到底是怎麼回事呢？氣象專家吳德榮表示「台灣大寒不寒、實也不足為奇」！

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，「大寒」只是代表地球與太陽之間的相對位置，世界各地的天氣變化都不一樣，光台北與高雄的氣溫就差很多了，因此台灣大寒不寒、實也不足為奇。

吳德榮還說，未來一周的大氣型態，中高緯度雖呈現冷型的「負北極震盪」，但最近台灣並無寒流，原因是東亞中緯度的「緯流指數」為高指標，圖中的藍箭頭代表西風偏強，極地大陸氣團受其導引偏東移動，侵襲華北、華中及日、韓，台灣只有受到它邊緣影響，所以不會很冷。

因此對台灣的「寒流」來說，圖中藍箭頭的「緯流指數」比紅線的「負北極震盪」還重要，更值得拿來當氣象預報的參考。

(中時電子報)

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