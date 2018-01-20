「瘋狂賣客」太瘋狂 網購男30分鐘遭詐28萬元

2018年01月20日 15:44 中時 林郁平

新北市38歲陳姓男子，去年10月在「瘋狂賣客」網站以238元購買「紫外線烘鞋機」，上周接獲假瘋狂賣客來電 (+886227658840)，表示因工作人員疏失誤設為批發商，誤將他訂單設為50筆，將被連續扣款50筆，要協助取消訂單並通知銀行協助處理。

陳男隨後就接到自稱玉山銀行人員電話(+886221821318)要求前往操作ATM，陳男在20分鐘內，連續轉帳3筆計13萬元至對方指定的2個帳戶內，並又在6分鐘內，以跨行存款方式，前後操作了8次、共15萬元至對方帳戶，陳男後來回電對方未接，也未收到退款，才發現遭詐騙進而報案。

警方表示，詐騙集團冒用知名公司，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成50筆紀錄或12期分期付款設定，要求訂戶前往ATM解除分期設定或跨行存款」之詐騙手法，在上周詐騙件數中躍居首位。

警政署165反詐騙專線統計，近一周(1月8日起至14日止)透過解除分期付款設定詐騙案計222件，其中詐騙件數最多的賣場為「瘋狂賣客」，上周計有57名消費者被騙，次為「蝦皮拍賣」計有18名消費者被騙，而「瘋狂賣客」已連續3周居詐騙賣場首位，提醒民眾若聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」「至ATM操作資料整理」等關鍵字，應立即掛掉電話，這絕對是詐騙！

(中時)