SBL》跟球迷道歉 韋總：賈西亞不能再觸犯底線

台銀總教練韋陳明(左一)相當生氣賈西亞前役賽後做出的脫序行為。(中華籃協提供)

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中時電子報

針對台銀洋將賈西亞前役賽後衝去達欣休息室外嗆聲的脫序行為，台銀總教練韋陳明20日表示，錯就是錯，他必須代替賈西亞跟球迷道歉，畢竟這是相當負面的示範，「賈西亞不能再觸犯底線，再有類似行為，我會有我的處置方式！」

韋陳明表示，經過一晚沉澱，賈西亞跟韋總、台銀隊友感到深刻歉意，更保證日後不再發生這種負面舉止，畢竟台銀本季表現脫胎換骨，一改過往給人「後段班」印象，好不容易建立的球隊文化或形象，卻被賈西亞一個人毀了。

「無論如何，賈西亞都不能再有這種行為，我其實相當生氣，卻認為他這次受到教訓了，假如他敢再犯，我會果斷處置，」韋陳明說，「只是我必須強調，我不太相信球員會去主動挑釁對方教練，更何況是對手的總教練。」

韋陳明強調，很難想像擔任總教練的人，會用如此不堪字眼跟洋將互罵，或許到底誰先罵人，現在已成羅生門，「可是擔任總教練是有高度的，我從沒做過這種事，畢竟我代表著台灣銀行，必須謹慎負責，輸贏也非唯一。」

「大家都把輸贏看太重要了，球賽應該更有深層意義存在才對，也有教育用意，假如我辱罵別人之後，實在很難回家面對自己的小孩！」韋陳明說。至於韋總口中的「處置方式」，或許無須說清楚，大家也能了解其中真意！

(中時電子報)

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